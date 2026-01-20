Dólar
Opinión

Verano memorable: el asombro ante el misterio de la noctilucas de Aguas Dulces

Buscaba quien estaba iluminando el mar y parte de la orilla, y hasta ahora estoy asombrada y agradecida de poder haber visto esa belleza ese verano.

Chris Namús

Por  Chris Namús

Boxeadora
Verano memorable_Portada 1
20 de enero 2026 - 5:00hs

Se me hace muy fácil identificar cuál fue un verano memorable para mí porque justamente ese verano conocí un montón de cosas nuevas y desde ahí hasta ahora repito ese destino casi todos los años porque me enamoro y se convirtió en mi lugar en el mundo.

El verano del 2012 mi mamá armó unas vacaciones con mis hermanos y su pareja en Aguas Dulces, iban a la casa de “Alito” el padrino de mi hermana Ayelen que tiene una casita allí en la playa y me invitaron, casi nunca podía por fechas de peleas y entrenamientos, y esa vez no fue la excepción, pero traté de acomodarme y pedir los permisos necesarios para poder ir una semana (ellos iban más tiempo).

No sé si fue porque necesitaba mucho en ese momento estar con mis hermanos y familia para compartir lindos momentos con ellos, por la paz del lugar, por lo amable y cariñosa que es la gente del lugar, por la playa hermosa que tiene, porque conocí las noctilucas, o porque, pero me marcó mucho, me gustó muchísimo y trato de volver cada verano.

Las noctilucas las vi una de las noches de esa semana, por primera y única vez hasta el momento, y todavía no salgo del asombro de la belleza que es eso, recuerdo exacto la noche que Alito dijo miren! Vamos a la playa (su casa está en la playa) salimos y era todo azul brillante y yo que nunca había visto ni oído hablar de las noctilucas no entendí de dónde salía eso, y buscaba quien estaba iluminando el mar y parte de la orilla, hasta que me explicaron y hasta ahora estoy asombrada y agradecida de poder haber visto esa belleza ese verano.

Una tarde caminamos con toda mi familia por la playa de Aguas Dulces hasta llegar a Valizas, y mientras caminábamos vimos varios cangrejos de colores, un paisaje hermoso en general lleno de naturaleza, con pocas o ninguna construcción a lo largo de una playa larguísima.

Otras noches salíamos al pequeño centro de la ciudad, una calle de pocas cuadras que se hace peatonal y tomábamos algo y jugábamos al pool o maquinitas, también comprábamos alguna artesanía que por cierto son hermosas.

Bueno, en fin, solo una semana llena de cosas sencillas y cotidianas pero con una hermosura y ternura todo que quede enamorada para siempre de Aguas dulces y de ese verano.

Chris Namús es boxeadora profesional uruguaya. En 2017 y 2018 tuvo en sus manos el título femenino de peso superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

