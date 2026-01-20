Verano memorable: el asombro ante el misterio de la noctilucas de Aguas Dulces

Por Chris Namús Boxeadora

Se me hace muy fácil identificar cuál fue un verano memorable para mí porque justamente ese verano conocí un montón de cosas nuevas y desde ahí hasta ahora repito ese destino casi todos los años porque me enamoro y se convirtió en mi lugar en el mundo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El verano del 2012 mi mamá armó unas vacaciones con mis hermanos y su pareja en Aguas Dulces, iban a la casa de “Alito” el padrino de mi hermana Ayelen que tiene una casita allí en la playa y me invitaron, casi nunca podía por fechas de peleas y entrenamientos, y esa vez no fue la excepción, pero traté de acomodarme y pedir los permisos necesarios para poder ir una semana (ellos iban más tiempo).

No sé si fue porque necesitaba mucho en ese momento estar con mis hermanos y familia para compartir lindos momentos con ellos, por la paz del lugar, por lo amable y cariñosa que es la gente del lugar, por la playa hermosa que tiene, porque conocí las noctilucas, o porque, pero me marcó mucho, me gustó muchísimo y trato de volver cada verano.

Las noctilucas las vi una de las noches de esa semana, por primera y única vez hasta el momento, y todavía no salgo del asombro de la belleza que es eso, recuerdo exacto la noche que Alito dijo miren! Vamos a la playa (su casa está en la playa) salimos y era todo azul brillante y yo que nunca había visto ni oído hablar de las noctilucas no entendí de dónde salía eso, y buscaba quien estaba iluminando el mar y parte de la orilla, hasta que me explicaron y hasta ahora estoy asombrada y agradecida de poder haber visto esa belleza ese verano.

Más noticias COLUMNA La lógica del asistente y la pereza del pensamiento

Una tarde caminamos con toda mi familia por la playa de Aguas Dulces hasta llegar a Valizas, y mientras caminábamos vimos varios cangrejos de colores, un paisaje hermoso en general lleno de naturaleza, con pocas o ninguna construcción a lo largo de una playa larguísima. Otras noches salíamos al pequeño centro de la ciudad, una calle de pocas cuadras que se hace peatonal y tomábamos algo y jugábamos al pool o maquinitas, también comprábamos alguna artesanía que por cierto son hermosas. Bueno, en fin, solo una semana llena de cosas sencillas y cotidianas pero con una hermosura y ternura todo que quede enamorada para siempre de Aguas dulces y de ese verano. Chris Namús es boxeadora profesional uruguaya. En 2017 y 2018 tuvo en sus manos el título femenino de peso superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Seguí leyendo