POLICIALES

Durazno: asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años dentro de su casa

El asesinato ocurrió minutos antes de la medianoche del miércoles en el barrio Villa Guadalupe de la ciudad de Durazno

15 de octubre 2025 - 14:07hs
Policía. Foto: FocoUy

Policía. Foto: FocoUy

Un hombre de 33 años fue asesinado este martes en la noche en su casa de la ciudad de Durazno, informó el medio local Durazno Digital y confirmaron a El Observador desde la Jefatura de Policía local.

El crimen ocurrió minutos antes de la medianoche en la vivienda ubicada en el barrio Villa Guadalupe.

La víctima fue asesinada de un disparo en el pecho.

Además, los autores revolvieron todas las habitaciones de su casa. La Policía tiene la hipótesis de que los delincuentes buscaban droga o armas que el ahora fallecido podía tener.

La víctima tenía varios antecedentes penales en Montevideo y San José por delitos vinculados a drogas, armas, receptación y violencia doméstica.

No había tenido ninguna intervención en Durazno ni se lo vincula, en principio, a ningún grupo delictivo de la ciudad.

Al momento no hay personas detenidas.

