El uruguayo Juan Manuel Casella fue chocado en Argentina y un neumático que voló impactó a un asador en forma muy peligrosa

El piloto uruguayo Juan Manuel Casella fue protagonista de un momento dramático que se dio en el marco del TCR South America que se corrió este domingo en el autódromo argentino Rosamonte de Posadas.

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A falta de nueve minutos para el final de una de las carreras, la primera de la jornada, Casella recibió un toque a la salida de una curva y despistó, yéndose contra un terraplén.

El mismo estaba provisto de una barrera de contención de neumáticos, contra el cual el piloto uruguayo terminó impactando.

Producto del brutal choque, un neumático voló por encima de un gasebo donde había dos personas que resultaron totalmente ilesas ya que estaba protegidas por el terraplén.

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Sin embargo, detrás de ellas un asador estaba trabajando un fuego y fue él quien recibió el impacto del neumático volador.

El mismo le dio en el costado del cuerpo y lo tumbó. El desenlace pudo ser dramático si, por cuestión de centímetros, el golpe lo recibía en el cuello o la cabeza.

La carrera fue rápidamente neutralizada y se pudo retirar el auto de Casella en forma segura.

Tras analizar la incidencia, los comisarios de la carrera encontraron como responsable del choque al argentino Camilo Trappa, quien fue castigado con una penalización de 10 segundos que lo hizo bajar del quinto al 16° puesto.

En su cuenta de Instagram, @juanmaacasella, el piloto uruguayo publicó dos videos del accidente. En uno de ellos escribió: “Así me arruinó el fin de semana Camilo Trappa”, arrobando a su par argentino.

Gran destaque para Joaquín Cafaro

Joaquín Cafaro

Joaquín Cafaro, otro de los uruguayos presentes en la competencia, largó bien la primera carrera pero se le rompió una tapa de plástico del radiador y se vio obligado a abandonar.

En la segunda carrera largó séptimo y terminó tercero resultando además ganador de la copa junior.