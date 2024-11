Enrique Larrañaga campeón latinoamericano de tiro práctico contra un rival de talla mundial

"En 2019 salí campeón latinoamericano por primera vez. Mis rivales más fuertes eran dos brasileños. El torneo fue en Buenos Aires y cuando disparé la última etapa y gané, me emocioné, lloré y abracé a mi padre. Fue un momento muy emotivo, pero gané por una gran diferencia, como por un 7%. Fue mi mayor logro hasta el momento. Sin embargo, haber ganado el torneo de este año es una locura, porque si bien entrené más que en 2019, la competencia fue mil veces más fuerte. Vino un brasileño (Mario Batista) mucho mejor que los del 2019, vino un argentino (Lucas Silva) más preparado que hace cinco años y sobre todo vino un polaco (Bartosz Szczesny) que es vicecampeón mundial, campeón panamericano, campeón europeo, campeón africano. Entonces yo este torneo no imaginaba ganarle. Sí pensaba que podía salir campeón latinoamericano, pero que él me iba a ganar y al final yo le gané. Me emocioné, me puse a llorar, abracé otra vez a mi padre, abracé a un gran amigo que tengo en el tiro llorando cuando me di cuenta que había ganado. Fue increíble", contó Larrañaga, muy emocionado, en diálogo con Referí.