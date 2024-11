Camila Bianco: el título de handball con Layva, el MVP, su gol imposible y el sueño de llevar a Uruguay al Mundial

"Es un mimo como jugadora ese reconocimiento. Sin embargo en un deporte colectivo como es el handball, más en el puesto donde yo juego, parte del reconocimiento se lo debo a mis compañeras que son las que me acompañan en la 40x20 y ayudan a que alguna se luzca un poco más".

En momentos calientes del partido, Bianco asumió la responsabilidad del goleo, sobre todo en acciones donde los jueces advirtieron a Layva de juego "pasivo" obligándolo a terminar los ataques de posición en pocos pases.

Con el juego pasivo se marca que el equipo en posesión del balón no está haciendo ningún intento de crear una oportunidad de gol.

Entonces, el último pase siempre iba a Bianco.

Una de esas acciones fue en una reposición desde el lateral. El pase fue adentro del área y Bianco voló en fly para marcar en el aire y vencer a Viviana Hertakagorzian.

"No fue algo planificado, la verdad. Nos quedaba un solo pase y estaba con bastante confianza en que podía llegar a salir bien. A veces en los entrenamientos me gusta divertirme un rato haciendo fly, pero rara vez lo hacemos en un partido. Fue un momento de mucha luz. Señalé a Clari (María Clara Fernández) y bueno, había que jugársela. Mejor que quedara la pelota perdida en el área que perderla en manos de una jugadora de Goes, pero por suerte, o no suerte, entró".

Tras ganar el Torneo Clausura, también en final ante Goes que había sido campeón del Apertura, Bianco escribió en su cuenta de Instagram: "Gracias Layva por abrirme las puertas una vez más. A mi familia y amigos que son la mejor hinchada. A Julia y Rosa por convencerme de que este era el mejor lugar para mí, y tenían razón".

¿A qué se debió ese mensaje. Así lo explicó: "Venía de un equipo que fue mi familia durante mucho tiempo y salir de ese lugar de comodidad y entrar a otro club ya formado no es fácil. En Layva me la hicieron bastante fácil. Encontré compromiso con el deporte, ganas, mucha buena energía, gente que escuchara cómo me sentía, diversión. Y encontré amigas que hoy son el motor de querer seguir en este deporte".

Es que Bianco es de San Pablo, donde comenzó a jugar con 12 años en la actividad extracurricular del colegio ubicado en el Prado, donde Alejandro Trejo forma talentos.

"En ese momento jugaba vóleibol también. Con handball jugábamos en la liga ADIC y había categorías más grandes en federación. Llegar a que te citaran para federación era la motivación y recuerdo habérmelo puesto bastante en la cabeza en ese momento. Cuando tenía 12 o 13 me llamaron para jugar en cadetas ULBRA y tuve que elegir entre vóleibol y handball y bueno, me quedé con handball hasta la actualidad".

Hizo todo su recorrido de formativas con una gran golera llamada Camila Bonjour, que pasó por selecciones formativas, y que explotaba el manejo de tiempos y la potencia de Bianco para habilitarla en largo para castigar a los rivales con ataques rápidos, algo así como el contragolpe del handball.

"Nuestro fuerte en formativas San Pablo era Bonjour y sus pases sin duda. La mitad de mis goles se los tendrían que anotar a ella", recordó a las risas.

En su club de origen la llamaban "Caballo". "Originalmente era por caballos de fuerza, pero también surgió por mi manera de jugar y la fuerza que tengo, de a veces llevarme un poco por delante a la gente".

Los viajes con el colegio a los torneos de ULBRA en Porto Alegre eran un clásico de todos los años. "La experiencia de estar días enteros solo para hacer y ver deporte, representando a tu colegio, con amigos y docentes, era muy divertido. Generó mucho sentido de pertenencia con el colegio. El mejor recuerdo es haber salido campeona con mis amigas y mi hermana (Maite)", contó.

Para la temporada 2023-2024, la armadora ficho por Errece Almassora Balonmano en el ascenso del balonmano de España.

"Fue una experiencia muy linda, de muchísimo crecimiento en lo deportivo y en lo personal. Si bien me costó el cambio de equipo, por el ritmo de juego y un poco también de la rutina, al final de la temporada quedé conforme con mi rendimiento. La verdad fue cumplir un sueño jugar en España. Acá le dedicamos muchísimas horas al handball sin dejar de tener una vida de estudiante o trabajadora. Tener la oportunidad de vivir del deporte, de dedicarle tu atención, un buen descanso, buena alimentación y todo lo que conlleva la vida de jugadora profesional es una oportunidad tremenda de aprovechar si se tiene la posibilidad", comentó Bianco quien trabaja como fisioterapeuta en Uruguay.

"Puedo decir que dos de los sueños que tenía los cumplí este año: jugar afuera de Uruguay y salir campeona. Me queda el pendiente de clasificar al Mundial con la senior. En unos días tenemos la oportunidad así que a darlo todo por ese sueño".

Uruguay no se clasifica a un Mundial desde Brasil 2011. Brasil y Argentina son números puestos para clasificar. La presencia de El Salvador generó otra plaza clasificatoria y las celestes, dirigidas por Leonardo Puñales, darán pelea contra Chile y Paraguay con una Camila Bianco que llega en su mejor momento para liderar al equipo.