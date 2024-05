Secretos financieros: un millonario reveló las claves a la hora de sacar un préstamo en el banco y se volvió viral

préstamo La liquidez y la capacidad de pago son imprescindibles para pedir un préstamo en el banco. Unsplash

Elías ejemplifica esta confusión con una anécdota: "La gente va al banco y dice, 'Es que no me han dado el dinero para la hipoteca'. Y digo, ¿tienes trabajo? Y dicen, 'No, pero tengo un terreno en Salamanca y el terreno vale 5 millones. Y yo les he pedido 4 millones'". Este ejemplo ilustra que, sin una fuente de ingresos fiable, los bancos no considerarán suficiente el valor del terreno para conceder un préstamo, ya que ellos quieren liquidez.

Por eso, José Elías reconoce 2 puntos obligatorios para pedir un préstamo:

Liquidez

Capacidad sólida de pago

Consejo práctico para solicitar dinero

Además, Elías expone cómo algunas personas intentan resolver sus problemas financieros acumulando más deudas. "Y me decía, 'No, déjamelos tú para yo pagárselos a ellos'. Y digo: '¿qué tontería es esa? Si ya no se lo puedes pagar a ellos, ¿cómo me lo vas a pagar a mí?'", explica Elías, subrayando que pedir un préstamo para pagar otra deuda no es una solución viable.

efectivo Los bancos buscan evidencia de capacidad sólida para devolver el préstamo. Unsplash

El millonario añade: "La gente tiene que entender que nunca se pide deuda para pagar otra deuda. Lo que tienes que intentar es, ya que tienes una deuda, si realmente tienes ganas de pagarla, habla con tu primo y dile: 'Mira primo, que te la voy a pagar en 15 años, pero te lo voy a pagar'".