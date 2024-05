Peñarol dijo que "no fue escuchado" por Conmebol y pidió colaboración de hinchas para el partido con Rosario Central

Peñarol confirmó que venderá entradas a los hinchas de Rosario Central para el partido por Copa Libertadores del próximo martes en un comunicado publicado este jueves, en el que criticó que "no fue escuchado" por Conmebol y pidió a los hinchas de su club que colaboren con la seguridad del encuentro en el Campeón del Siglo .

La institución sostuvo que el Ministerio del Interior calificó el encuentro como un evento de "alto riesgo" tras "un cuidadoso análisis de lo ocurrido en el partido de la ciudad de Rosario y las acciones de violencia contra los hinchas y el plantel de futbolistas" , mientras que la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) "recomendó directamente que no se habilitara la venta de localidades para la parcialidad de Rosario Central".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1793695301691400294&partner=&hide_thread=false Comunicado del Club Atlético Peñarol pic.twitter.com/OF5qqq2d3r — PEÑAROL (@OficialCAP) May 23, 2024

Ante esas recomendaciones, Peñarol planteó la situación a Conmebol, que "le exigió al club que vendiera las entradas, desoyendo las advertencias realizadas y los argumentos esgrimidos".

"Peñarol no fue escuchado por Conmebol, y a nuestro entender, Conmebol no valoró la gravedad y previsibilidad de lo ocurrido en la ciudad de Rosario, cuando no hubiese sido la primera vez que se disputaba un partido sin público visitante, pudiendo evitar directamente que existan nuevos hechos que lamentar, esta vez en Uruguay", se lee en el comunicado.

Por otra parte, el club aclaró que "nunca estuvo en el ánimo de Peñarol renunciar a la localía y jugar el partido en otro estadio". "El Campeón del Siglo es nuestra casa y jamás renunciaríamos a nuestro derecho de localía y a jugar en nuestro estadio", detalló.

Peñarol entiende que "obró como correspondía" y tiene "la tranquilidad de haber agotado todas las alternativas posibles para salvaguardar la integridad de las personas que concurran al Campeón del Siglo".

"Pedimos especialmente al público de Peñarol que colabore con el normal transcurso del encuentro y que cuide nuestra casa, el Campeón del Siglo. Es importante evitar cualquier tipo de exceso e incidentes antes, durante y después del juego, porque el único perjudicado será Peñarol. Cuidar entre todos nuestra casa, es cuidar a nuestro querido Peñarol", sentenció la institución.