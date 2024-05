Tealdi sobre presiones a Peñarol para que reciba hinchas de Rosario Central: "Va más allá de lo jurídico, está en el terreno político"

El delegado de Peñarol , Gastón Tealdi , consideró que la decisión sobre la venta de entradas o no para hinchas de Rosario Central en el partido del próximo martes por Copa Libertadores en el Campeón del Siglo está “en el terreno político”, lo que ha demorado la determinación de los aurinegros al respecto.

Los mirasoles han manifestado su postura de que no haya hinchas “canallas” en el partido debido a los incidentes ocurridos en el encuentro de ida en Rosario, pero desde la Confederación Sudamericana de Fútbol ( Conmebol ) no son partidarios a jugar sin parciales visitantes y tiene estipuladas multas económicas.

APERTURA ¿A qué hora juega Peñarol vs Progreso este jueves por el Torneo Apertura y dónde verlo?

1712335292964.webp Incidentes en el partido que disputaron Rosario Central y Peñarol

El planteo de Conmebol es que el partido pase para el Estadio Centenario.

“Y los gobiernos también, que el Ministerio del Interior ha manifestado su preocupación por la disputa de este partido y la ha calificado de alto riesgo”, agregó Tealdi. “Creo que acá no es un tema de escenarios, sino un tema de seguridad pública como lo ha dicho bien el Ministerio del Interior”.

El delegado carbonero recordó los incidentes ocurridos en Rosario y señaló que “eso generó un clima realmente enrarecido que uno lo ve en las redes sociales”

Además, consideró que “la preocupación que tiene Peñarol es legítima y razonable”.

1712314481165.webp Hinchas de Peñarol en Rosario AFP

Gastón Tealdi, lo político y lo jurídico

Tealdi también señaló cuál es la posición de Conmebol, recordando lo que dijo su presidente, Alejandro Domínguez, en el congreso realizado hace un mes, en el que manifestó que “se resiste a ver estadios sin parcialidad visitante”.

“Parece que está bien eso como regla pero acá hay una excepción que es lo que Peñarol ha planteado”, agregó.

En el club aurinegro saben que se exponen a multas que van desde los US$ 20.000 y que pueden llegar a US$ 400.000.

“Acá el tema va más allá de los jurídico, yo creo que hoy está en el terreno político”, dijo Tealdi. “Y es un poco también lo que está considerando el Consejo Directivo de Peñarol y por eso a esta hora todavía no se ha tomado una decisión pero me imagino que en las próximas horas, creo que no pasa de hoy, ya se va a tomar una decisión”.

whatsapp-image-2023-11-01-at-14-22-52-1-jpeg..webp Gastón Tealdi, candidato a presidente de Peñarol

El delgado reconoció que además de las multas económicas “hay facultades discrecionales que tiene la Conmebol para poder imponer otro tipo de sanciones”. “Las decisiones jurídicas tienen un componente político también”, sostuvo Tealdi.

La decisión "justificada" de Peñarol

“Acá hay presiones que se van ejerciendo y ante esas presiones quienes tiene que tomar la decisión son los dirigentes”, agregó.

Para Tealdi la decisión de Peñarol, en caso de negarse a vender entradas a los hinchas de Rosario Central, “está justificada, tiene el respaldo de la AUF y del propio gobierno”.

“Peñarol ha cumplido en manifestar en todos los ámbitos que tiene, ha alertado, de todo lo que ha sucedido, los antecedentes y lo que puede pasar”, dijo.

El delgado aurinegro señaló que este jueves es el día "límite" para decidir si venderán entradas o no.