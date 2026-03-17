CONCURSO DE PRECIOS N.º 545/26
Concurso de precios N.º 545/26: apertura electrónica
Apertura electrónica
Apertura electrónica
CONCURSO DE PRECIOS N.º 545/26
APERTURA ELECTRONICA
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección una agencia de Comunicación para una consultoría integral de Comunicación para el LATU, Ingenio, Espacio Ciencia, Latitud y Parque de Innovación. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica viernes 24 de abril del 2026 a las 15:30 horas.