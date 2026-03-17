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Concurso de precios N.º 545/26: apertura electrónica

Apertura electrónica

17 de marzo 2026 - 5:00hs
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CONCURSO DE PRECIOS N.º 545/26

APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección una agencia de Comunicación para una consultoría integral de Comunicación para el LATU, Ingenio, Espacio Ciencia, Latitud y Parque de Innovación. Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores. Apertura de Ofertas Electrónica viernes 24 de abril del 2026 a las 15:30 horas.

  • Reunión Informativa Obligatoria: 20/3/2026 a las 11:00 horas
  • Fecha Límite de consultas: jueves 16 de Abril
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: viernes 24 de abril hasta la hora 15:15

Temas:

Concurso

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