CONCURSO DE PRECIOS N.º 553/26
CONCURSO DE PRECIOS N.º 553/26: APERTURA ELECTRÓNICA
APERTURA ELECTRÓNICA
APERTURA ELECTRÓNICA
CONCURSO DE PRECIOS N.º 553/26
APERTURA ELECTRONICA
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor calificado para el Servicio de Diseño Gráfico.
Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.
Apertura de Ofertas Electrónica: martes 29 de setiembre del 2026 a las 15:30 horas.
Los Recaudos serán publicados en la web a partir del día 15/09/2026.