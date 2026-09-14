CONCURSO DE PRECIOS N.º 553/26: APERTURA ELECTRÓNICA

CONCURSO DE PRECIOS N.º 553/26

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APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor calificado para el Servicio de Diseño Gráfico.

Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.