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CONCURSO DE PRECIOS N.º 553/26: APERTURA ELECTRÓNICA

APERTURA ELECTRÓNICA

14 de septiembre de 2026 5:00 hs
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CONCURSO DE PRECIOS N.º 553/26

APERTURA ELECTRONICA

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), convoca a este Concurso de Precios para la Selección de un proveedor calificado para el Servicio de Diseño Gráfico.

Lectura de Condiciones en www.latu.org.uy link llamados y convocatorias / llamados a proveedores.

Apertura de Ofertas Electrónica: martes 29 de setiembre del 2026 a las 15:30 horas.

  • Fecha Límite de consultas: martes 22/09/2026
  • Fecha límite de ingreso de ofertas: martes 29/09/26 - HORA: 15:15

Los Recaudos serán publicados en la web a partir del día 15/09/2026.

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