Intendencia Departamental de Tacuarembó: Licitación Pública

La Intendencia Departamental de Tacuarembó invita a participar del llamado a Licitación Pública N° 4/2026 “Contratación de hasta 11 vehículos de transporte, ómnibus con chofer para efectuar recorridos desde diferentes localidades del departamento de Tacuarembó hasta liceos rurales y otros centros de enseñanza departamentales y viceversa, siguiendo las especificaciones técnicas detalladas en el pliego” de Condiciones Particulares.

PLIEGO DE CONDICIONES:

El Pliego deberá retirarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia Departamental de Tacuarembó 18 de julio 164, teléfono 46324671 interno 290 o en la Oficina de Compras de la Intendencia Departamental de Tacuarembó en Montevideo (Maldonado 1959 – Teléfono 24106368) en días y horarios hábiles al valor de $ 1.000 (pesos uruguayos mil)

Los mismos podrán ser consultados a través de la Página WEB de la I.D.T. www.tacuarembo.gub.uy/stg

CONSULTAS: Por información adicional se podrá consultar en Intendencia Departamental de Tacuarembó por el mail [email protected]. No será de recibo ninguna consulta que fuese formulada a otra casilla de correo que no fuese la mencionada.

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS: Hasta el día y hora de la apertura.