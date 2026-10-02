Manifiesto: solicitud de Autorización Ambiental Previa

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 20 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, el Informe Ambiental Resumen de la solicitud de la Autorización Ambiental Previa presentada por APA Exploration LDC Sucursal Uruguay para su proyecto Campaña de perforación exploratoria en el Bloque OFF-6 a ubicarse en la zona económica exclusiva del Océano Atlántico dentro del polígono determinado por los vértices de coordenadas (WGS84): lat. -35.9412, long. -52.4230; lat. -35.8367, long. -52.2633; lat. -35.8724, long. -52.1957; lat. -36.0858, long. -51.9861; lat. -36.2040, long. -52.1618.

El proyecto comprende la perforación de un pozo exploratorio de hidrocarburos mediante un buque de perforación de posicionamiento dinámico de aguas profundas, que se ubicará a una distancia mínima de 210 kilómetros de la costa atlántica. Se incluyen en el proyecto actividades de apoyo marítimo con hasta cuatro buques para el transporte de equipos e insumos, y actividades de apoyo con base en el Puerto de Montevideo, para la preparación y el almacenamiento de insumos, cemento y lodos de perforación. La actividad tendrá una duración estimada de 110 días, incluida la movilización de equipos.

El Informe Ambiental Resumen también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 1º de octubre de 2026.