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Manifiesto: Viabilidad Ambiental de Localización

Viabilidad Ambiental de Localización

21 de agosto de 2026 5:00 hs
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MINISTERIO DE AMBIENTE

Comunicación de Proyecto

Viabilidad Ambiental de Localización

MANIFIESTO

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por FIDEICOMISO PLAN DE VALORIZACIÓN DE ENVASES 789/2010 (PLAN VALE), para su proyecto PLANTA DE CONSOLIDACIÓN Y CONTEO DE ENVASES, a ubicarse en los padrones N°173261 y N°173262, dentro de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, en camino Luis Eduardo Pérez 6651, departamento de Montevideo.

El proyecto consiste en la construcción de una Planta de Consolidación y Conteo del Sistema de Devolución, Depósito y Reembolso de envases de bebida de un solo uso, promovido por Plan Vale, a ubicarse en un predio de 1,3 ha en parte de la manzana V de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Realizará el conteo, clasificación, y enfardado de envases. Prevé operar de lunes a sábado en 2 turnos de 8 horas con una capacidad inicial de 66 t/día proyectado incrementar gradualmente hasta una capacidad de 114 t/día en el año 2032.

La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 12 de agosto de 2026

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