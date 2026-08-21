Manifiesto: Viabilidad Ambiental de Localización

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por FIDEICOMISO PLAN DE VALORIZACIÓN DE ENVASES 789/2010 (PLAN VALE), para su proyecto PLANTA DE CONSOLIDACIÓN Y CONTEO DE ENVASES, a ubicarse en los padrones N°173261 y N°173262, dentro de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, en camino Luis Eduardo Pérez 6651, departamento de Montevideo.

El proyecto consiste en la construcción de una Planta de Consolidación y Conteo del Sistema de Devolución, Depósito y Reembolso de envases de bebida de un solo uso, promovido por Plan Vale, a ubicarse en un predio de 1,3 ha en parte de la manzana V de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Realizará el conteo, clasificación, y enfardado de envases. Prevé operar de lunes a sábado en 2 turnos de 8 horas con una capacidad inicial de 66 t/día proyectado incrementar gradualmente hasta una capacidad de 114 t/día en el año 2032.

La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 12 de agosto de 2026