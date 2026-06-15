Ministerio de Ambiente: Manifiesto

Gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley sobre delitos ambientales: qué incluirá la nueva reglamentación

Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por Infery Trading S.A. para su proyecto Terminal de Graneles líquidos en Puerto de Montevideo a ubicarse en el sector norte del padrón urbano Nº 410.104, departamento de Montevideo.

El proyecto comprende la construcción de una terminal para el manejo, almacenamiento y transferencia de líquidos a granel tales como: diésel, green diesel, biodiésel, aceites vegetales, y sus diferentes mezclas comerciales. La terminal contará con un parque de tanques con capacidad de 40.000 m3 de almacenamiento, tuberías, cámaras en muelle C para carga/descarga de buques, zona carga/descarga de camiones, y otras infraestructuras de apoyo.

La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.

En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.

Montevideo, 6 de mayo 2026.