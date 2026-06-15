Ministerio de Ambiente:
Ministerio de Ambiente: Manifiesto
Viabilidad Ambiental de Localización
Viabilidad Ambiental de Localización
Ministerio de Ambiente:
Comunicación de Proyecto
Viabilidad Ambiental de Localización
MANIFIESTO
Se hace saber que se pone de manifiesto en las oficinas de Juncal 1385 piso 7, por el término de 10 días hábiles a partir del día inmediato siguiente a la presente publicación, la Comunicación de Proyecto con Viabilidad Ambiental de Localización presentada por Infery Trading S.A. para su proyecto Terminal de Graneles líquidos en Puerto de Montevideo a ubicarse en el sector norte del padrón urbano Nº 410.104, departamento de Montevideo.
El proyecto comprende la construcción de una terminal para el manejo, almacenamiento y transferencia de líquidos a granel tales como: diésel, green diesel, biodiésel, aceites vegetales, y sus diferentes mezclas comerciales. La terminal contará con un parque de tanques con capacidad de 40.000 m3 de almacenamiento, tuberías, cámaras en muelle C para carga/descarga de buques, zona carga/descarga de camiones, y otras infraestructuras de apoyo.
La Comunicación de Proyecto también se encuentra disponible en la página de internet: https://www.ambiente.gub.uy/oan/manifiestos/.
En el plazo indicado, quienes así lo estimen conveniente podrán formular por escrito, tanto en las oficinas de Juncal 1385 piso 5 como en el sitio web indicado en el párrafo precedente, las apreciaciones que consideren pertinentes.
Montevideo, 6 de mayo 2026.