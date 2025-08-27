Inédita intervención torácica con prótesis 3D de titanio en el Hospital Maciel: un antes y un después en la salud pública uruguaya

El equipo de Tórax del Hospital Maciel logró una intervención quirúrgica inédita en el ámbito de la salud pública uruguaya, llevando a cabo una cirugía de alta complejidad que incluyó la extirpación de un tumor y la colocación de una prótesis 3D para reconstruir la zona afectada. La operación, realizada en agosto de 2025, no solo representa un avance en términos quirúrgicos, sino también en tecnología, marcando un paso importante en la evolución de la atención médica para los usuarios de ASSE.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Un caso único en el país La intervención fue llevada a cabo en una mujer de 26 años, diagnosticada con un sarcoma de Ewing, un tumor raro y agresivo que invadió su pared torácica. El tratamiento comenzó un año antes, con radioterapia y quimioterapia para reducir el volumen del tumor, permitiendo finalmente su extirpación. La ubicación del tumor requería la remoción del pulmón derecho, así como de músculos y costillas de la pared torácica, un desafío médico y quirúrgico de gran complejidad.

El Dr. Emilio Durand, uno de los cirujanos responsables, explicó que “cuando llegó a un tamaño que permitía su remoción, se planifica la cirugía. No solo para sacar el tumor, sino también para remover estructuras alrededor que nosotros llamamos el margen; que sea un margen oncológico suficiente para que el tumor no vuelva”. Este enfoque de margen oncológico adecuado es clave para evitar la recurrencia del tumor.

Innovación en la reconstrucción: prótesis 3D La reconstrucción de la zona afectada fue posible gracias al uso de una prótesis 3D de titanio, diseñada de manera personalizada para la paciente. Esta prótesis fue confeccionada en Argentina, y su diseño digital se adaptó a la anatomía exacta de la mujer. La prótesis tiene la capacidad de dar estabilidad, proteger los órganos vitales y favorecer una mejor recuperación respiratoria. Además, se utilizó un sistema de barras y mallas, fijadas a medida, para asegurar la colocación de la prótesis. El costo de esta pieza fue absorbido por el Hospital Maciel, lo que refleja el compromiso del centro con la innovación en salud pública.