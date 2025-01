Sebastián Sánchez: de soñar con ser arquitecto desde niño a cofundar una de las desarrolladoras más prestigiosas de Latinoamérica

En un mundo donde la inmediatez parece dominar, Sebastián Sánchez, cofundador de Kopel Sánchez, se presenta como un testimonio de que el éxito no llega de un día para otro. Su historia es un relato de pasión por la arquitectura, trabajo constante, y una visión clara sobre la importancia de la trayectoria y el optimismo para alcanzar metas a largo plazo.

Desde pequeño, Sánchez supo lo que quería. "Creo que empezó como una vocación de chiquito, de estar en la playa haciendo castillitos de arena ", recuerda. Esa inclinación por construir y crear lo llevó a estudiar arquitectura, aunque al principio no comprendía completamente el trabajo del arquitecto.

Sin embargo, su camino nunca fue lineal. Mientras cursaba la carrera, comenzó a emprender. "En el mismo momento que estaba haciendo la facultad, me puse a hacer alguna reforma en baño, o a hacer algún parrillero, o de opinólogo en algún tema de arquitectura", dice. Fue entonces cuando conoció a Fabián Kopel, con quien, además de estrechar una gran amistad, formó una sociedad. "Decidimos recorrer este largo camino juntos", afirma.

Kopel Sánchez nació en las aulas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República y dio sus frutos rápidamente. "Empezamos a hacer algunos trabajos, y nos fue bastante bien en la carrera. Nos recibimos en el año 2003", explica. Aunque en ese entonces el panorama para los jóvenes arquitectos no era fácil, la pareja de socios logró superar la crisis económica que atravesaba Uruguay en esos años.

Con el tiempo, el estudio fue creciendo y se diversificó. "Dejamos de hacer reformas y empezamos a hacer más casas, luego seguimos con locales comerciales. En algún momento, entendimos que con casas residenciales no podríamos aumentar nuestro flujo de trabajo. Entonces, tomamos la decisión de empezar a hacer proyectos de promoción", dice. Así, comenzaron a desarrollar su primer proyecto de dos casas en propia horizontal, lo que marcó el inicio de una nueva etapa.

De ahí en adelante, Kopel Sánchez se transformó en un grupo empresarial que abarca no solo la arquitectura, sino también el desarrollo inmobiliario, la construcción, y la administración.

Uno de los proyectos más ambiciosos del estudio es el desarrollo de Sky Residence en Av. Italia & Bv. José Batlle y Ordoñez, un complejo de tres torres que incluirá una de 30 pisos.

"En Uruguay no hay edificios de 30 pisos, y hacerlo será una gran experiencia". Sin embargo, no es el único reto que tienen por delante. "Estamos trabajando en varios proyectos que aún no podemos contar, pero que son mucho más desafiantes de lo que hoy estamos haciendo", asegura con optimismo.

En su discurso, la paciencia es fundamental. "Hoy en día, todos corren por la inmediatez, especialmente en el mundo digital. Pero en profesiones como la arquitectura, como la medicina, la trayectoria es fundamental", reflexiona.

Para los jóvenes emprendedores, Sánchez tiene un consejo claro:

Aunque muchos se enfocan en el éxito económico, para el arquitecto, lo más importante es disfrutar del proceso. "Hoy soy más empresario que arquitecto, pero me gusta seguir siendo arquitecto", señala. Además, enfatiza que el éxito no se mide solo en términos financieros. "La misión de cada uno debe ser encontrar su propósito. No estamos aquí solo para nacer, trabajar, formar una familia y desaparecer. Hay algo más, y eso es lo que te da sentido a la vida", concluye.