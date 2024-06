La AUF decidió que Fabián Coito será el nuevo técnico de la selección de Uruguay sub 20

Hace un año y un día ahora que la celeste sub 20 no tiene entrenador fijo, ya que hasta ese encuentro la dirigió Marcelo Broli, hoy entrenador de las selecciones juveniles de Emiratos Árabes Unidos.

Lo que dijo Ignacio Alonso sobre el futuro de la selección de Uruguay sub 20

Alonso habló con CW33 de Florida y allí fue muy claro respecto al futuro de la selección de Uruguay sub 20.

“Ayer (este martes) definimos en el Ejecutivo que se pasara adelante con la negociación final por Fabián Coito, que ha sido un referente en la dirección técnica de juveniles”, sostuvo Alonso.

Y agregó: “Ha tenido una trayectoria impecable. Creemos que tenemos que defender los honores conseguidos con un técnico a la altura de las circunstancias y ese técnico es Fabián en su retorno a las selecciones nacionales”.

Cabe recordar que Coito fue entrenador del combinado nacional de inferiores entre 2007 y 2019. Allí hizo toda la escalera, comenzando con la sub 15, luego la sub 17, la sub 20, la sub 22 e incluso dirigió un partido al seleccionado mayor.

Dirigiendo a Uruguay, fue campeón de los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 y también del Campeonato Sudamericano de Ecuador en 2017.

Con Fabián Coito como técnico, tanto la sub 17 uruguaya, como la sub 20, clasificaron siempre a las distintas ediciones de las Copas del Mundo.