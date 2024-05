Por qué la AUF aún no nombró al técnico de la selección de Uruguay sub 20: ¿Qué ocurrió con Diego Pérez?

Hace menos de un año, el 11 de junio de 2023, Marcelo Broli consagraba a la selección sub 20 de Uruguay campeona del mundo en Argentina, luego de un torneo brillante de los juveniles de la AUF. Desde entonces, porque ese día finalizó el contrato del entrenador de la sub 20, el plantel de la celeste no tiene técnico estable.

En el preolímpico de Venezuela, que Uruguay jugó con la selección sub 23, quien asumió la responsabilidad de conducir al equipo fue Marcelo Bielsa.

Finalmente, este año la AUF puso en marcha la selección sub 20 y lo hizo con Diego Pérez, quien hasta el Mundial de Argentina se desempeñó como asistente técnico de Broli, ahora en calidad de entrenador interino.

Dos meses después de iniciar los trabajos, la sub 20 sigue sin DT definitivo.

¿Cuándo se conocerá el nombre del técnico de la selección sub 20 Uruguay?

El director de selecciones de la AUF, Jorge Giordano, entrevistado este viernes en La Quinta Tribuna de AUFTV, se refirió al tema y dijo: “ El técnico de la sub 20 se conocerá después de que la selección mayor termine de trabajar en Uruguay”.

La selección que dirige Bielsa permanecerá en Montevideo hasta los primeros días de junio. Luego viajará a Estados Unidos para jugar un amistoso ante México y disputar la Copa América.

Giordano explicó que la sub 20 "no para" y que ya jugó con Rusia, con Durazno y los días 5 de junio ante EEUU y el 11 frente a Australia.

Consultado el director de selecciones si Diego Pérez es candidato de la AUF para asumir al frente de la sub 20, respondió: “No es el entrenador porque él no quiere, sino ya hubiese sido el entrenador. Y me lo dijo de frente. Le dimos tiempo, para esperar, pero él se siente en otro rol. Y no cambió la postura. Es una lástima, porque está ejerciendo los entrenamientos y lo está haciendo muy bien”.