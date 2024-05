¿Cómo es Marcelo Bielsa con los futbolistas de la selección de Uruguay? Mirá lo que dijo Giordano

“Es un entrenador muy profesional, muy exigente, detallista y sobre todo es muy profundo en el concepto. Al futbolista lo va llenando de conceptos y saca lo mejor de él . Ve herramientas en el futbolista que no las está desarrollando y a través de lo que él propone lo empieza a desarrollar”, dijo Giordano en AUFTV.

¿Qué aporta una selección de Uruguay local?

En la misma entrevista, Giordano fue consultado acerca de cuál fue la razón para conformar una selección del fútbol local y qué es lo que le aporta a los jugadores y a los clubes.

El director de selecciones, respondió: “Tiene varios réditos. Primero hay una franja de futbolistas que seguramente en un futuro puedan estar en la selección mayor y no sé si van a poder estar en la selección local porque los clubes tienen una competencia importante y debemos conciliar eso. A nosotros nos sirve para ampliar la muestra de futbolistas que puedan ser elegibles. También, sin lugar a dudas, la visualización que da la selección va a generar un patrimonio al club para los futbolistas que compitan. Esto no lo tengo muy claro, pero escuché al presidente (de la AUF, Ignacio Alonso, decir) que lo generado va a ir a los clubes. El rédito económico va a los clubes y nosotros vemos que la fecha FIFA de la mayor va a ser cada vez más difícil por la Copa de las Naciones de Europa y por la Copa de las Naciones de Centroamérica. Es decir, podés jugar amistosos pero no sé si vas a recaudar por esos partidos. Entonces, se abre una posibilidad de recaudar con una selección local y que lo producido vaya a los clubes”.

¿Quién será el entrenador de goleros de la selección uruguaya de Bielsa?

Sobre el sustituto del entrenador de goleros Carlos Nicola, quien se alejó de la selección en abril, luego de trabajar durante 12 años en el Complejo de la AUF, Giordano manifestó: "Está muy avanzando el tema. Seguramente sea un entrenador que está dentro de la estructura. Seguimos siendo coherentes en dar posibilidades a la gente que está dentro de la estructura, que tenga un crecimiento en la carrera".

El director de selección explicó que los contratos de los colaboradores de Bielsa "son por el tiempo que se acordó, pero tienen una cláusula en la que a los tres meses el entrenador tiene la posibilidad de seguir el vínculo o cortarlo".