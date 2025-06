Vuelve Rodrigo Bentancur al equipo titular; mirá todos los jugadores de Uruguay que están a una tarjeta amarilla de la suspensión por Eliminatorias

Para este partido, volverá Rodrigo Bentancur a la titularidad en la celeste, luego de haber pagado su encuentro de suspensión.

20250605 FBL - WC - 2026 - SAMERICA - QUALIFIERS - PAR - URU Uruguay's defender #04 Ronald Araujo and Paraguay's defender #03 Omar Alderete eye the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Paraguay and Uruguay a

Ronald Araujo y Omar Alderete

Foto: Daniel Duarte / AFP