Siete de cada 10 uruguayos dicen ser felices en su trabajo, pero más de la mitad presentan niveles bajos de bienestar: los resultados del Índice de Felicidad Laboral 2026

A seis de cada 10 trabajadores uruguayos no se les pasa por la cabeza cambiar de trabajo y siete de cada 10 dice sentirse feliz o muy feliz en su posición laboral.

Sin embargo, la brecha que existe entre la felicidad declarada y el bienestar laboral que mide el Indice de Felicidad Laboral es de los principales hallazgos de este reciente estudio elaborado por SSOL, CPA FERRERE y el IEEM.

Aunque el 69% de los trabajadores se declara feliz o muy feliz con su trabajo, el 47% presenta un índice de felicidad bajo , el 38%, uno moderado y solo el 15%, alto, según el modelo predictivo utilizado para medir el índice de Felicidad Laboral.

De las consultas realizadas a 3.445 trabajadores en los 19 departamentos del país se desprende que ocho de cada 10 logran mantener un equilibrio entre la vida personal y el trabajo y siete de cada 10 cuenta con flexibilidad laboral cuando la necesita.

Además, el 75% se percibe en un entorno de estabilidad laboral y un 72% se siente respaldado a la hora de tomar decisiones.

El teletrabajo se presenta como una modalidad especialmente valorada. Ocho de cada 10 que tienen la posibilidad de trabajar de forma remota la valoran positivamente y su Índice de Felicidad Laboral es 6% más alto que aquellos que no tienen la opción de teletrabajar. Sin embargo, el 73% de los consultados afirma que no cuenta con la posibilidad de teletrabajar.

El informe reporta un punto de mejora en cuanto a que el 23% de los consultados se siente “poco reconocido” en su función, mientras que seis de cada 10 se sienten valorados o muy valorados en su trabajo.

Cuando el foco se pone en la remuneración, seis de cada 10 trabajadores considera que el pago que recibe por su trabajo es bueno o muy bueno.

¿Qué ocurre con el liderazgo? Mientras que siete de cada 10 considera que su jefe lo trata con respeto y consideración. La mayoría de los trabajadores valora de su jefe la apertura y la confianza en el intercambio, seguido por la coherencia y la motivación.

El 46% de los trabajadores uruguayos percibe estrés moderado o alto y, según el relevamiento, el estrés alto se incrementó un 3% con respecto a la medición del 2025.

Otro de los puntos clave del informe se centra en la formación. En este aspecto cuatro de cada 10 trabajadores uruguayos no están conformes con la formación que reciben.

En la misma línea, las oportunidades de crecimiento ponen en jaque a las organizaciones desde la mirada de sus trabajadores. La mitad de los consultados está poco o nada conforme con las posibilidades de desarrollo que tiene en la empresa y este punto, sumado a los desafíos en formación, puede impactar directamente en resentir la retención de talento.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes para los trabajadores uruguayos?

En el IFL los trabajadores consultados priorizaron el compañerismo en el ambiente laboral ante cualquier otra variable. Seis de cada 10 tienen, al menos, un amigo en el trabajo. Por otro lado, un 42% no tiene vínculos con sus compañeros.

El propósito es el segundo aspecto más valorado por los trabajadores y, en este sentido, un 74% afirma que logra conectar con el propósito de su empresa.

En tercer lugar, valoran especialmente horario y flexibilidad. Recién en el séptimo lugar aparece la remuneración, detrás de factores como el bienestar emocional, el jefe y la infraestructura. El 62% considera que está bien remunerado, tres puntos porcentuales menos que en 2025.

Los últimos dos factores, menos relevantes para los trabajadores, fueron reconocimiento y crecimiento.

El mapa del bienestar y la insatisfacción en el trabajo

En el interior del país el índice de Felicidad Laboral disminuye. Mientras que en Montevideo el 33% tiene un IFL bajo, en el interior la cifra alcanza un promedio de 53%. El moderado es de 34% en el interior y de 51% en Montevideo y el Índice de Felicidad Laboral alto se ubica en 13% en el interior y llega a 16% en la capital.

En el centro del país (Durazno, Flores y Florida), se concentra el porcentaje más alto de disconformidad (59%), lo sigue el noroeste (Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó), con 58%, el este (Lavalleja, Maldonado Rocha y Treinta y Tres), con 57%, a continuación con 56% el litoral norte (Artigas, Salto y Paysandú), el litoral sur que involucra a Colonia, Río Negro y Soriano con 54%, el sur con Canelones y San José, un 44% y finalmente Montevideo con 33%.

Los empleados públicos son los que sienten mayor insatisfacción en este terreno. Más de la mitad de ellos (51%) tienen un bajo Índice de Felicidad Laboral, en los trabajadores jornaleros o zafrales este número cae al 45%, los trabajadores dependientes concentran un 26% y los independientes, un 21%.

Los resultados del estudio dan cuenta de que el bienestar crece de la mano de la jerarquía. El 86% de los directivos y gerentes tienen un IFL alto. La contracara es que un 30% de los funcionarios operativos o administrativos presentan niveles bajos de felicidad laboral.