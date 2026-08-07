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Temporal en Uruguay: Bomberos realizó 146 intervenciones por caída de árboles, voladuras de techos y daños

Del total de actuaciones, 106 correspondieron al interior y 40 al área metropolitana, según el último balance oficial de Bomberos

7 de agosto de 2026 8:04 hs
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X: Estación BCP

Del total de actuaciones, 106 correspondieron al interior y 40 al área metropolitana, según el último balance oficial.

Las intervenciones estuvieron vinculadas principalmente a voladuras y desprendimientos de techos, caída de árboles sobre la vía pública y viviendas, caída de columnas de alumbrado, inspecciones por ingreso de agua y evaluación de situaciones de riesgo.

Rivera fue el departamento con más intervenciones

Dentro del interior del país, Rivera fue el departamento con mayor cantidad de actuaciones, con 20 intervenciones. Allí Bomberos atendió 12 voladuras de techo, cuatro caídas de árboles, dos columnas de alumbrado derribadas, la caída de una ventana en un apartamento y un derrumbe parcial de una vivienda.

Le siguieron Melo, con 15 intervenciones, donde se registraron cinco voladuras de techo, ocho árboles caídos y dos columnas de alumbrado derribadas, y Minas y Maldonado, con nueve actuaciones cada uno.

En Maldonado, además de tres voladuras de techo, hubo seis árboles caídos. En tanto, en Minas se reportaron ocho voladuras de techo y una inspección.

Caídas de árboles y daños en varios departamentos

El temporal también provocó numerosos daños en otras zonas del país. En Rocha se registraron cinco intervenciones, entre ellas un árbol que cayó sobre una vivienda. En José Ignacio hubo cinco actuaciones, con tres árboles caídos, una inspección y la caída de una columna de alumbrado.

También se realizaron intervenciones en Paysandú por cuatro voladuras de techo; en Salto, por caída de árboles e inspecciones; en Treinta y Tres, Fraile Muerto y Lascano, donde las actuaciones estuvieron vinculadas principalmente a árboles caídos.

Además, Bomberos respondió a incidentes en San Gregorio de Polanco, Florida, Carmelo, Vergara, Río Branco, Piriápolis, San Carlos, Castillos, Santa Teresa y Chuy.

Bomberos mantiene el operativo

La Dirección Nacional de Bomberos indicó que mantiene el monitoreo permanente de la situación y continúa desplegando recursos para atender las emergencias que puedan surgir.

Asimismo, exhortó a la población a evitar permanecer cerca de árboles, estructuras u objetos con riesgo de caída y recordó que, ante cualquier emergencia, debe comunicarse al 911.

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