Fernando Cristino: "Me tengo mucha fue para llegar bien arriba en este Fuego Sagrado"

Comenzó una nueva temporada de Fuego Sagrado Edición Famosos por la pantalla de Canal 12, donde 18 participantes buscarán convertirse en el mejor asador famoso en esta temporada 2024.

Uno de los que aspira al máximo premio es el relacionista público Fernando Cristino, que en conversación con El Observador, comentó como se está preparando para este nuevo desafío: "A full, preparándome desde cero porque nunca había hecho un asado en mi vida (ríe). En serio, he organizado cientos de eventos reuniones, desfiles y producciones donde un profesional prepara carnes asadas para agasajar a los invitados, pero nunca me había puesto a hacerlo, ni siquiera para amigos o familiares. Para mí es todo un aprendizaje y un nuevo desafío profesional. Cuando me convocaron me alegré y al segundo me dije: ¿y ahora que hago?

¿En pocos días viene tu debut, como te estas preparando?

"Hace un mes que me estoy preparando con profesionales, algunos son integrantes de la asociación de asadores que este mes tienen el certámen mundial acá en Montevideo. Empezar de cero por lo más básico, tipos de carnes, puntos de cocción, tiempos y distancias de calor, acompañamientos, armado y preparación de la parrilla, un mundo nuevo que me está fascinando. Así que empecé a armar alguna reunión con amigos para mostrarle mis avances, No se si salió bien, pero en los platos no quedó nada, se comen todo, y me elogiaron por la presentación del plato. Este punto es el que me tengo más fe"

¿Viste el primer programa de Fuego Sagrado? "Si claro, vi mucho nivel, se ve que se están preparando bien para la competencia. Me sirvió estar en el segundo grupo para saber que criterios usan los jurados y ver que técnicas se están empleando". ¿Además de las carnes tenes que mostrar tus habilidades en los acompañamientos y en los aderezos, como venimos con eso? "Imaginate; nunca había hecho un chimichurri, ni tampoco salsa criolla, así que tuve que aprender a hacerlas, todo el proceso de cero. Las proporciones justas, luego pasar a los acompañamientos y la presentación del plato, que el jurado le da mucha importancia. Ese puede ser mi fuerte, estoy encontrando una de mis fortalezas en como presentar el plato, jugar con los colores, las formas, las texturas, creo que el jurado se va a sorprender. Estoy trabajando los tiempos de preparación porque me provoca mucha ansiedad, así que estoy cronometrando todo y mis amigos me animan a cumplir con los horarios. Estoy trabajando en no ponerme nervioso y cumplir los procesos con la exigencia de presentar el mejor plato posible". ¿Te vemos animado y con mucha fe? "Me tengo mucha fe para llegar bien arriba, creo que si no me pongo nervioso y no la embarro voy a estar entre los mejores. Me está gustando mucho la parrilla, capaz que en un próximo evento, yo mismo los sorprendo en hacerles unas carnes con un aderezo propio que me dijeron quedo estupendo, ya lo van a ver en pantalla".