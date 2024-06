"No me faltes el respeto": duro cruce entre Daiana Abracinskas y politóloga feminista en canal 10

TELEVISIÓN "Me muero acá": la emoción al aire de Daiana Abracinskas por el debut profesional de su hijo

La politóloga continuó mencionando las ventajes, en su opinión, sobre la ley original y nuevamente Abracinskas le hizo otra pregunta. "¿A cuántas audiencias de Juzgado especializado fuiste?", dijo. Consulta que fue nuevamente ignorada por la experta en género.

Posteriormente, en otro momento de la charla, la abogada afirmó que González estaba dejando de lado partes del informe que citaba y la acusó de "omitir la realidad".

"Eso que usted está haciendo es violencia y la mayoría de las personas que pregonan por la paz, lo que hacen es fomentar ese tipo de violencia", dijo sobre la forma en la que argumentaba la politóloga contra el panel, ignorándolos y realizando acusaciones.

"Nunca la vi a usted en un juzgado de familia especializado", dijo la panelista.

"No, porque yo no soy abogada, yo voy con las victimas directamente", le respondió la experta en género.

Hablando sobre la cantidad y porcentajes de condenas según denuncias, Abracinskas le preguntó a González la cantidad de condenas a lo que la experta le respondió "12% por denuncia" y la abogada le lanzó otra pregunta: ¿por qué será?

"No será porque en algunas no se alcanza el estándar probatorio necesario, porque le derecho penal es de última ratio y última aplicación, que no por ser hombre hay que meterte preso, porque se necesitan pruebas para condenar y el otro es porque quizás son falsas las denuncias", dijo de forma efusiva la abogada.

"Entonces la ley no estaría funcionando más -sobre la nueva ley-, ¿no? Eso no estaría funcionando", le respondió la politóloga.

El punto de máxima tensión se dio en el momento en el que la politóloga defendió la reparación con 12 sueldos que se prevé derogar para las víctimas de abuso sexual.

Sobre esto punto, Abracinskas recordó que para todos los demás delitos, los casos se tramitan por la vía civil. "Te matan a un hijo y tenés que ir por la vía civil", dijo.

González le respondió con ironía: "Le estás cuidando el dinero a los violadores. Me parece muy bien, Daiana. Es una buena declaración", le dijo entre risas.

Estás palabras de la experta en género causaron la molesta en la abogada. "Eso muestra lo que sos Soledad, te agradezco porque vos hablaste por vos misma, que triste. Estas son las personas que pretenden que no haya violencia en la sociedad. Con ella no hablo más. Es una atrevida", dijo.

Tras estas palabras la conductora de programa, Patricia Madrid intervino para darle nuevamente la palabra a la invitada para que terminara de explicar sus ideas.

Al final del programa, continuaría el clima tenso. "No me faltes el respeto", le dijo González a la abogada.

"El respeto me lo faltaste vos al decir que yo cobro para los violadores. Yo apoyo la cabeza en la almohada y duermo muy tranquila. Vos no sé. ¡Una atrevida!", respondió la panelista.

El video de lo que pasó fue presentado por un usuario de X -antes Twitter-.