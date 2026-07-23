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¿Un Chivas Regal transparente? El nuevo whisky que ya llegó a Uruguay

Ya está disponible en nuestro país el Chivas Regal Crystalgold, un innovador destilado cristalino elaborado con un proceso de filtrado que le otorga su característico aspecto transparente

23 de julio de 2026 10:00 hs
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La marca escocesa desembarcó en Uruguay con el Chivas Regal Crystalgold, una propuesta que busca ampliar las posibilidades de la categoría. "Es un destilado critstalino que nace en Escocia, en las destilerías de Chivas Regal", explicó Álvaro Aniano, Brand Ambassador de Pernod Ricard.

Elaborado a partir de destilados de granos añejados en barricas de roble, el producto incorpora un innovador proceso de filtrado que le aporta su aspecto cristalino, al tiempo que conserva la suavidad y la complejidad características de la marca.

Para el Brand Ambassador, esta propuesta representa una expansión dentro del universo Chivas Regal. “Es una manera de pensar diferente, algo súper atractivo. Como bartender, tener un producto así, que podamos mezclar fácilmente y que acompañe las tendencias actuales, es muy interesante”, señaló.

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Álvaro Aniano, Brand Ambassador de Pernod Ricard.

Una nueva propuesta para los consumidores uruguayos

Uruguay fue uno de los mercados elegidos para la llegada de Chivas Regal Crystalgold debido a su consolidada cultura de consumo de whisky. En ese contexto, Gerardo Fresia, Country Manager de Pernod Ricard PUBA, destacó que "el consumidor uruguayo está acostumbrado a las marcas premium y a productos de alta calidad", por lo que la compañía tiene "mucha emoción y expectativa" por la recepción que pueda tener esta innovación.

Gerardo Fresia, Country Manager de Pernod Ricard PUBA.

Gerardo Fresia, Country Manager de Pernod Ricard PUBA.

En ese sentido, destacó que el producto responde a una nueva búsqueda de los consumidores: productos premium que, además de calidad, ofrezcan mayor versatilidad. “No solamente traemos una marca con prestigio, historia y calidad como Chivas Regal, sino una innovación que entendemos va a ser muy interesante para un consumidor que busca nuevas experiencias”, agregó.

Alejandra Su&aacute;rez, Ale Jurado.

Alejandra Suárez, Ale Jurado.

Pensado para disfrutarse de distintas maneras

El producto busca posicionarse como una alternativa adaptable a diferentes formas de consumo. Puede disfrutarse solo, con hielo o como base para cócteles, ampliando las posibilidades dentro de la coctelería.

Luc&iacute;a Vega, Fiorella Scotellaro, Mar&iacute;a Eugenia Ginesta.

Lucía Vega, Fiorella Scotellaro, María Eugenia Ginesta.

“Lo bueno que tiene el producto es que es de amplio espectro para poder probarlo. La invitación es a animarse: puede ser solo, con hielo, en mixología o en coctelería”, explicó Fresia.

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Agustín Pérez del Castillo, Camila Guerra, Alberto Inciarte

Un destilado que combina tradición e innovación

Desde la compañía destacan que Chivas Regal Crystalgold representa un avance técnico dentro de la categoría, al unir la transparencia visual de un destilado moderno con la riqueza de sabor de un producto añejado en barricas de roble.

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Hernán Alegresa, Santiago Moreira.

“Es único porque incorpora una innovación que dentro de la familia Chivas Regal y dentro del mercado no existe algo igual”, sostuvo Fresia.

Para Aniano, justamente esa característica es una de las claves para diferenciarlo. “Es una categoría nueva, pero mantiene los atributos tradicionales del whisky en una versión más moderna y divertida”, afirmó.

Luciana Invernizzi, Anastasia Silva.

Luciana Invernizzi, Anastasia Silva.

Chivas Regal Crystalgold ya está disponible en Uruguay desde julio en tiendas especializadas de bebidas y bares seleccionados. Para acompañar su llegada al mercado, la marca presentó además el Crystalgold Spritz, un cóctel creado junto al embajador global de Chivas Regal y piloto de Fórmula 1, Charles Leclerc, que combina el nuevo destilado con almíbar simple, jugo de limón y espumante.

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