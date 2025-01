China, otro factor de incertidumbre para la ganadería uruguaya en 2025

Pero el final del año trajo la incertidumbre respecto al futuro de las relaciones laborales con un conflicto donde los sindicatos parecen estar haciendo una demostración de fuerza en un plan de “más te vale acordar lo que no te gusta ahora, porque después de marzo será peor”, que ha demorado la comercialización en un período clave para las cuentas del productor, que sin ser arte ni parte está con trastornos de todo tipo, embarques que vuelven, ventas que no se cobran y otros problemas derivados de los daños colaterales entre los sindicatos y las industrias .

A las incertidumbres internas se sumó una que no podía preverse, el gobierno de China quiere revisar las importaciones de carne porque el crecimiento de la producción —aducen los ganaderos locales— está afectando al negocio.

La importación de carne de China es un negocio que se ha vuelto voluminoso: US$ 14.200 millones en 2023, cuando era solo de US$ 8.000 millones en 2019 y no existía al comienzo de este siglo.

importaciones carne.JPG

El anuncio parece ser un tiro por elevación en vísperas de la asunción de Donald Trump que ha amenazado con aranceles altos a lo que se origine de China. Una posible represalia a Estados Unidos por la vía de una tributación espejo en la carne vacuna podría ser un resultado previsible de la revisión que acaba de empezar.

Las importaciones totales de carne vacuna de China alcanzaron los US$ 14.200 millones en 2023, frente a los US$ 8.200 millones de 2019, según muestran los datos de aduanas. Brasil representó el 42% del valor total del comercio, seguido de Argentina con el 15% y Australia con el 12%.

La investigación se centrará en la carne de vacuno fresca, la carne de vacuno fría, la cabeza de vacuno y la carne de vacuno congelada importadas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2024, indicó el ministerio en un comunicado, añadiendo que se realizó tras una solicitud presentada por la Asociación de Ganadería de China y otros grupos ganaderos.

Los solicitantes dijeron que un marcado aumento de los volúmenes de importación durante el período había "dañado gravemente" la industria nacional de China, afirmó el ministerio.

producción y consumo carne china.JPG

En principio, cabe suponer que el Mercosur quedará afuera de cualquier medida sancionatoria. No hay subsidios aquí y como han señalado un trader y un analista de commodities: China no puede pelearse a la vez con Estados Unidos y con Brasil porque se queda sin alimentos.

Lo cual en el caso de la carne es particularmente cierto. Brasil representa casi la mitad de la carne importada. Renunciar a esa carne y en simultáneo estar en conflicto con Estados Unidos, significaría un desabastecimiento abrupto y poco probable.

Con un nivel de importaciones que ha tendido a una meseta, la entrada de carne uruguaya a China ha bajado fuerte, pero aún así en 2024 los asiáticos siguieron liderando como el país que más toneladas de carne vacuna uruguaya recibe. Uruguay exportó el año pasado 190 mil toneladas de carne equivalente carcasa, frente a 160 mil exportadas a Estados Unidos y 50 mil a la Unión Europea (UE).

Un liderazgo que China mantiene a pesar de que las ventas de 2024 son aproximadamente la mitad de las que Uruguay concretó en 2021 y 2022. Un mercado que representaba solo en carne vacuna unos US$ 1.500 millones y que en este año se ubica más sobre los US$ 750 millones.

16cf24b5-55e9-4848-978c-40414c31fa72.JPG

Sin embargo, sí es probable que se acelere el esfuerzo por mejorar una producción interna que permita reducir la dependencia de lo importado. Y esto puede tener razones estratégicas profundas. Más tarde o más temprano China parece dispuesta a intentar la reunificación forzosa con Taiwán.

En particular, en los últimos meses, tras la victoria electoral del candidato más francamente independentista en la isla, China ha ido apretando el torniquete. Ha llevado a cabo tres grandes ejercicios militares desde la llegada al poder del presidente Lai Ching-te, en mayo. Los últimos, que tuvieron lugar a principios de este mes de diciembre, fueron los mayores en años.

En un discurso de Año Nuevo emitido el 31 de diciembre, Xi Jinping dijo que "el pueblo chino a ambos lados del estrecho de Taiwán es una sola familia. Nadie puede romper nuestros lazos de sangre, y nadie puede detener la tendencia histórica a la reunificación de la patria", declaró según reportó la agencia alemana DW.

En la previa a la asunción de Donald Trump, las demostraciones de fuerza pueden alterar fuertemente el comercio.

dc97ff24-fcce-4351-b02e-e0914af15d9a.JPG

“La mayoría de las granjas de ganado vacuno de China se encuentran en una situación deficitaria. El impacto de una gran cantidad de carne de vacuno importada sin duda añade sal a la herida” afirmó la Asociación de Ganadería de China en un informe. El gobierno abrió el proceso de investigación que llevará unos ocho meses y se asemeja bastante a un juicio, donde las partes deberán aportar sus informes técnicos.

No es diferente a lo que hace Brasil cuando ingresa mucha leche en polvo de Argentina y Uruguay, abrir una investigación por supuestas situaciones de dumping y trabar el ingreso de los productos para dar un respiro a los productores locales.

De acuerdo al portal argentino Bichos de campo, los chinos consideran que hay 22 exportadores que estarían en falla y que por ellos se ven perjudicados todos los actores de la cadena. Si bien acusaron a grandes firmas de Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Francia y otros países, hay cuatro establecimientos argentinos en la mira.

DSCN0161 x.JPG Ganadería en Uruguay Juan Samuelle

Ellos son: Compañía Central Pampeana, Frigolar, Frigorífico Regional General Las Heras y Offal Exp. De otros países, están señalados establecimientos como Minerva, Naturafrig Alimentos y Prima Foods entre otros en Brasil, o Tyson Fresh Meats y Cargill Meat Solutions Corporation en Estados Unidos.

Lo que China intenta establecer como resultado de esa investigación, es el mecanismo de “salvaguarda” de su propio sector productivo. Esto significa que la ganadería o el productor ganadero chino vio afectado por el alto volumen de importaciones de carnes y ha resentido el negocio. Esa “agresión” hizo que varias entidades de la producción de China hayan solicitado al gobierno que tome las medidas de salvaguarda, que significa denunciar ante la OMC el incremento de las exportaciones.

Para China, en un contexto de futuro bélico, tiene sentido estimular fuertemente el aumento en la producción interna y para eso puede ya sea subir aranceles (actualmente en un modesto 12%) o imponer cuotas.

También, en paralelo, puede tomar la iniciativa y ofrecer un acuerdo de libre comercio al Mercosur, anticiparse a los inciertos debates parlamentarios de la Unión Europea y dejar en una situación incómoda a Paraguay, de los pocos países que se mantienen leales a Taiwán en el escenario geopolítico global y por ello actualmente impedido de exportar a China continental.

Todo eso empezará a quedar más claro a partir del 20 de este mes cuando asuma Donald Trump y se conozca hasta qué punto va a una guerra comercial con China y en qué medida el Mercosur puede obtener algún provecho de ello como proveedor alternativo de alimentos.

Mientras, despunta otro factor que, por ahora gradualmente pero luego en forma más marcada, el mercado de China se adentrará en una nueva fase: la población desde 2021 va en baja.

Al gobierno de China le tocará arbitrar entre importaciones crecientes, un consumo por habitante en suba pero un declive de población de 50 millones para 2025 respecto al máximo de población alcanzado en 2021. Tiene ocho meses para hacerlo y a al sector ganadero de Uruguay le va mucho en ese arbitraje.