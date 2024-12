El Proyecto Neptuno bajo la mirada de un productor de Rincón del Pino: "Genera tristeza e impotencia"

Con su señora Rosina, comentó, intentan desde siempre inculcarles a sus hijos el respeto y el cuidado por el valor de esas tierras que, con orgullo y sacrificio, llevan adelante.

WhatsApp Image 2024-12-18 at 18.10.22.jpeg

WhatsApp Image 2024-12-18 at 18.10.24 (1).jpeg

Polo productivo variado y estratégico

Se trata, indicó, de un sitio de San José donde además de productores en ganadería de carne y agricultura hay muchos tambos, producción hortícola y frutícola, cítricos, viñedos y un rubro de gran trascendencia como la papa, tanto que desde allí, de esa pequeña zona de Rincón del Pino, sale el 80% de la producción nacional.

Sobre el Proyecto Neptuno, consideró: "Siempre aclaramos que nunca estuvimos en contra de la necesidad de mejorar el abastecimiento de agua para Montevideo, pero sabemos que hay otras alternativas… ¿y si comenzamos mejorando la eficiencia de OSE, teniendo en cuenta que 50% del agua potabilizada se pierde?".

Además, añadió, está el tema de la elección inadecuada del lugar, "que por supuesto no debería ser en tierras de altísima calidad que, junto con el acuífero Raigón, me animo a decir hacen que esta zona sea única".

WhatsApp Image 2024-12-18 at 18.10.22 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-12-18 at 18.10.24.jpeg

Pérdida irreversible de sistemas productivos

“En el lugar donde se quiere desarrollar el Proyecto Neptuno ya hubo expropiaciones, si deciden continuar se perderán o afectarán de manera irreversible sistemas productivos que tienen el valor de proveer diferentes productos al mercado interno y externo, con todo lo que eso implica, no solo a nivel económico para el país, sino que por ejemplo en la generación de cientos de puestos de trabajo, tanto que en zafras de siembra o cosecha suele llegar mucha gente y no solo de localidades vecinas, también desde otros distintos puntos del país donde el desempleo es una dificultad importante”, reflexionó.

Además, puntualizó, “no se hizo nada de la obra, no se construyó nada… pero ya este proyecto presenta problemas importantes como es el tema de salinidad en el lugar elegido… por eso tienen que inventar una 'solución' creando un enorme lago artificial, destruyendo directamente nuestros campos y contaminado el acuífero… por todos lados vemos que no hubo una planificación adecuada".

También comentó que "sabemos que existen opciones de lugares de toma de agua dulce con la que se eliminarían gran parte de los problemas principales que hoy mantiene este proyecto".

WhatsApp Image 2024-12-18 at 18.10.23.jpeg

Me parece que ha faltado sensibilidad de parte del gobierno, no han puesto en la balanza los perjuicios ocasionados en el departamento, creo que no se pusieron del otro lado, que no analizaron la situación como un todo Me parece que ha faltado sensibilidad de parte del gobierno, no han puesto en la balanza los perjuicios ocasionados en el departamento, creo que no se pusieron del otro lado, que no analizaron la situación como un todo

WhatsApp Image 2024-12-18 at 18.10.26.jpeg

WhatsApp Image 2024-12-18 at 18.10.23 (1).jpeg

¿Uruguay Natural?

Marcelo, en otro momento de la charla, recordó: "Permanentemente se hace referencia a un 'Uruguay Natural', de nuestra parte lo tenemos presente y apuntamos a ello, a conservar humedales, montes naturales y cuidar un bien como es la tierra y el agua, es nuestra obligación dejarle todo eso a las próximas generaciones en las mejores condiciones… pero este proyecto es todo lo contrario, es una obra hecha totalmente en un escritorio, sin sensibilidad social, sin darle importancia a lo productivo, lo económico ni lo ambiental", reflexionó hablando con evidente amargura.

A modo de reflexión final, expresó: "Uno permanentemente busca transmitirle a los hijos ciertos valores que recibió de sus padres, eso tan importante como es el cuidado de la tierra y el agua, bienes irreemplazables para todos… pero a la vez uno recibe estas acciones de quienes deberían dar el ejemplo, lo que genera tristeza e impotencia".