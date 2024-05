En la cosecha de verano se acerca el final de la película con precios al alza

En el mercado local los operadores ofrecían este viernes entre US$ 415 y US$ 420 por tonelada de soja, US$ 204 por tonelada de trigo de la próxima cosecha, US$ 252 a US$ 255 por tonelada de cebada cervecera y, en el caso de las oleaginosas de invierno, cerca de US$ 470 por colza y US$ 530 por tonelada de carinata.

soja uruguay mayo 2024.jpg Cosecha de verano, nuevas referencias. Blasina y Asociados

Lluvias: atrasos, sobrecostos y mermas

Las lluvias excesivas que dificultan y retrasan la cosecha dejarán un saldo de pérdidas de rendimiento y calidad, y de sobrecostos logísticos y de secado para la soja, según estiman técnicos y operadores. Los maíces, por su parte, están “más afectados por la chicharrita de lo que se piensa, incluso más al sur, cerca de Montevideo”, afirmó Esteban Hoffman, director de Unicampo, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

“Si en 15 días, para el 25 de mayo, se consigue levantar la soja, ya se compromete la ventana de siembra de colza y la largada va a ser más tarde para trigo y cebada con chacras en estado que no va a ser el ideal”, indicó Hoffman.

Hay planes de siembra de cultivos de invierno más importantes que los del año pasado, una apuesta fuerte a lograr cultivos rentables con el estímulo de la suba de los precios para el trigo, la cebada y la colza junto a la menor inversión en insumos para la siembra.

Las desastrosas inundaciones en Río Grande del Sur y el clima adverso para el trigo en Rusia, así como el avance lento de la siembra en Estados Unidos han sido las variables que influyeron vigorosamente en el mercado.

Se suman las previsiones del USDA, que en su informe mensual de granos, formuló estimaciones para la cosecha de soja en Brasil y Argentina por encima de las que esperaba el mercado.

Redujo la producción esperada para Brasil de 155 a 154 millones de toneladas y de 103 a 102 MT para las exportaciones –sin tener en cuenta aun el impacto de las inundaciones-, y mantuvo la producción de Argentina en 50 millones de toneladas.

En Brasil se estima que las pérdidas en la cosecha de soja podrían ser de cinco millones de toneladas.

El stock final de Estados Unidos fue sostenido en 9,26 millones de toneladas, contra los 9,23 millones previstos por los privados y las importaciones de China se mantuvieron en 105 millones de toneladas.

También tiene influencia bajista la previsión de cosecha de Estados Unidos algo por encima de lo esperado por los operadores con 121,11 millones de toneladas, casi 7% más que los 113,34 millones de toneladas de la campaña pasada y con un stock también superior al proyectado por el mercado.

trigo chicago 10 05 24.jpg Cosecha de verano, nuevas referencias. Blasina y Asociados

Los ajustes fueron mayores para el maíz y podrían ser un sostén para los precios, con un stock final de Estados Unidos reducidode 53,90 a 51,36 millones de toneladas, contra los 53,34 millones pronosticados por los privados. Para Brasil redujo de 124 a 122 millones de toneladas la estimación de cosecha y de 52 a 50 millones las exportaciones.

Chicharrita mermó la oferta de maíz argentino

La cosecha de maíz de Argentina fue ajustada de 55 a 53 millones de toneladas y de 42 a 38 millones la previsión de ventas externas.

La estimación de producción sigue muy por encima de las previsiones locales: esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) recortó su estimación de 50,5 a 47,5 millones de toneladas por efecto de la chicharrita.

La plaga recortó la estimación de maíz tardío 2023/24 en 11,4 millones de toneladas respecto a lo proyectado en enero, una pérdida que asciende a US$ 2.045 millones en el mercado doméstico, en tanto la estimación de exportaciones cae US$ 1.634 millones según un informe de la BCR de este viernes 10.

maiz arg bcr mayo 2024.jpg Cosecha de verano, nuevas referencias. Blasina y Asociados

El USDA calcula la cosecha de maíz de Estados Unidos en 377,46 millones de toneladas, contra los 378,15 millones previstos por los privados y los 389,69 millones de la zafra 2023/2024.

Las existencias finales de maíz fueron calculadas en 53,39 millones de toneladas, frente a los 58,02 millones calculados por los operadores.

La actualización de estimaciones para el trigo tiene un potencial efecto de mantener la firmeza de los precios de las últimas semanas, con proyecciones de producción y stocks en Estados Unidos inferiores a los esperados por el mercado, un recorte de 1,5 millones de toneladas en las exportaciones de Rusia y una baja del mismo tenor para las ventas externas de la Unión Europea.