Mercado ganadero: muchas lluvias y pocos negocios

“Para tapar algún ganado que no se puede cargar se puede pellizcar algún centavo más”, dijo Alejandro Arralde, del escritorio del mismo nombre.

0023606411.webp Lluvias: donde fueron excesivas, complican la gestión en la cadena agroindustrial de la carne. Juan Samuelle

Mercado ganadero: nuevas referencias

Es difícil que se concreten negocios por ganados especiales por menos de US$ 3,60 por kilo en cuarta balanza. Hay un poco más de oferta de vacas, con valores en torno a US$ 3,30 por kilo.

Un productor consultado reportó un negocio de volumen de ganados especiales por US$ 3,75 el novillo y US$ 3,45 la vaca.

Para el operador Carlos de Freitas hay señales que permiten mirar hacia adelante con optimismo para cuando termine la faena de cuota. “Ya están un poco más alegres (…) estamos en una semana muy bisagra”, apuntó el director del escritorio Carlos de Freitas Negocios Rurales.

Se concretan más negocios de ganados de mediana terminación, en muchos casos rebajados en estado corporal por los últimos temporales.

La oferta disponible para faena es limitada y De Freitas tampoco avizora un embudo de ganado cuando se instalen las primeras heladas.

“Creo que el mercado se va a formar cuando salgan a comprar las plantas grandes” en dos semanas, cuando termine la faena de cuota. “Ya la presión a la baja es menor”, dijo de Freitas.

“Me da la impresión que (en dos semanas) el mercado se va a ir posicionando en un valor real, que no sé cuál será, pero sé que para novillos especiales va a ser más arriba de lo que está hoy”, estimó.

La llegada de cuadrillas kosher que se esperan en los próximos días también puede ser un elemento de sostén para los mejores ganados.

faena vacunos 06 05.jpg Mercado ganadero, por Blasina y Asociados.

La faena sigue firme. Con un día menos de actividad por el feriado del 1º de mayo, la semana pasada alcanzó las 45.342 cabezas, un promedio de más de 9.000 vacunos por jornada hábil.

Los movimientos del mercado parecen más atados a la lógica interna que a señales de negocios desde el exterior para la carne vacuna, sin mayores movimientos y con un precio de exportación que, si bien tuvo un salto semanal en plena cuota, en 30 días sigue por debajo de los US$ 4.000 por tonelada: US$ 3.984, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

imex 08 05.jpg Mercado ganadero, por Blasina y Asociados.

En negocios particulares de reposición se ha dado una readecuación de precios que dinamizó el mercado.

En vaca de invernada, novillos y los terneros se han concretado más negocios, con menores pretensiones de la parte vendedora.

En los remates por pantalla de esta semana la demanda fue sostenida. En Plaza Rural los terneros promediaron US$ 2,59 por kilo y US$ 490 al bulto, con un ajuste de 2% en los valores respecto al remate anterior. Operó la exportación en pie.

En Lote 21, por su parte, los terneros promediaron US$ 2,58 por kilo –un ajuste mensual a la baja de 6%– y al bulto US$ 474.

A la inversa, los vientres preñados dieron un salto de 11%, con un promedio de US$ 840.

ternero plaza rural 08 05.jpg Mercado ganadero, por Blasina y Asociados.

Carne ovina: complicaciones por lluvias

En lanares se registran muchas complicaciones por el exceso de lluvias, llevando la oferta al mínimo, lo que se vio reflejado en la faena que cayó por debajo de las 10 mil cabezas. Se concretan pocos negocios.

“El que no vendió ahora está esperando las esquilas tempranas de julio, sobre todo para las categorías adultas, aprovechar la lana y después vender”, comentó Arralde.

Los valores siguen firmes, con el cordero en el eje de US$ 3,51 por kilo, capones US$ 2,85 y ovejas US$ 2,76.

La semana pasada fue la segunda de menor faena en lo que va del año, con solo 9.877 ovinos. Abril cerró con 73.562 animales faenados, 38% por debajo respecto al mismo mes del año pasado o 46 mil cabezas menos.