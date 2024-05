Agroindustria cárnica: lluvias excesivas generan una cascada de problemas y también de buenos gestos

En su caso, por ejemplo, una carga que tenía prevista para este jueves la tuvo que reprogramar ya para el martes, "porque no hay forma de acceder, hay caminos bajo agua, incluso no es que esos caminos estén mal, el tema es que no dan paso, está pasando mucho en la zona este del país".

Constantín explicó que esto pasa sobre todo en zonas de departamentos de mucha actividad de ganadería extensiva, como Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo, departamentos fundamentales para la producción de carne, con un escenario que se agrava con el paso de las horas, tanto que se han reportado dificultades en departamentos del litoral y del norte uruguayo.

Inundaciones: daño para la gente y la producción

Indicó que se ha dado un crecimiento importante particularmente en el caudal del Cebollatí y de la Laguna Merín, con inundaciones que motivaron desplazamientos de mucha gente y complicaciones en ganadería, al igual que en agricultura y otras actividades productivas.

Cuando se interrumpe el normal flujo de ganados gordos hacia los complejos industriales hay dificultades para el productor, que tiene compromisos con los que cumplir, que debe manejar la hacienda en condiciones de suelo y alimentación limitadas, pero también las complicaciones las tiene el transportista que no puede desarrollar con normalidad su tarea y el empresario frigorífico, que tiene sus propios compromisos por cumplir y precisa la materia prima.

DSC_0019.JPG Agroindustria cárnica: el adecuado flujo de hacienda gorda desde los campos con sistemas productivos ganaderos a los frigoríficos es fundamental. Juan Samuelle

Se dan casos, comentó, de lotes de ganados que están prontos para ser remitidos a la industria y no se puede cumplir con eso porque los camiones no llegan al sitio de carga o los ganados no pueden ser trasladados por los campos hacia el sitio de carga, pero también está el problema de que hay ganado con rendimiento que merma porque no puede dársele salida, cuando no tienen acceso a comida de buena calidad, incluso su propio pisoteo incide.

El consignatario, que cumple un rol clave en la gestión articulando los negocios entre oferentes y demandantes del ganado, en estas instancias está particularmente atento a colaborar entre las partes, incluso adelantando pagos cuando se puede para dar una mano.

"En estos momentos, donde todos están complicados, en un negocio entre productores e industriales con el consignatario involucrado donde lo que vale es la palabra, las tres partes ponemos una cuota de buena voluntad para que los perjuicios se puedan disimular o que impacten del menor modo posible", concluyó.