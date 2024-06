Encuesta sobre los uruguayos y el agua: ¿cómo la toman, confían en la de OSE, qué aportes harían?

El relevamiento, presentado el 6 de junio durante la Expo Uruguay Sostenible que sucedió en el Antel Arena, generó otros datos de alto valor: el 77% de los encuestados de la zona metropolitana consideró que la sequía tuvo un impacto muy relevante y el 62% de los encuestados cree que no debería reducirse el consumo de agua en sus hogares; un 59% estaría dispuesto a pagar una tarifa mayor para mejorar la calidad del agua; y un 63% contribuiría a financiar obras para mejorar el drenaje pluvial.

Se llevó a cabo a través de redes sociales del 7 al 31 de mayo y contó con la participación de 1.780 personas mayores de 18 años de todo el país, el 65% mujeres.

Los principales resultados

Problemas perceptuales del agua: el 48% de los encuestados identificó problemas en la calidad del agua potable como la principal preocupación, seguido por un 37% que señaló los plásticos en cursos de agua como un problema significativo.

Consumo de agua: un 42% de los participantes indicó usar agua de Obras Sanitarias del Estado (OSE) para beber, mientras que un 53% consume agua embotellada. La confianza en el agua de la canilla varía, con un 47% de los encuestados mostrando confianza en su calidad.

Impacto de la sequía: el 77% de los encuestados de la zona metropolitana consideró que la sequía tuvo un impacto muy relevante. Además, el 62% de los encuestados cree que no debería reducirse el consumo de agua en sus hogares.

Conocimiento sobre el consumo de agua: la encuesta reveló un desajuste entre la percepción pública y los datos reales sobre el consumo de agua por sector, destacando la necesidad de mayor información y educación en esta área.

Disposición a contribuir: un 59% de los encuestados estaría dispuesto a pagar una tarifa mayor para mejorar la calidad del agua, y un 63% contribuiría a financiar obras para mejorar el drenaje pluvial.

Clave: educación y sensibilización

En el evento de presentación consideró la participación de un panel de expertos, conformado por la doctora Matilde Saravia, especialista en gestión integrada de recursos hídricos en la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) del Ministerio de Ambiente (MA); Julieta López, ingeniera civil hidráulica ambiental, por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar); Alejandro Iriburo, subgerente de Agua Potable de OSE; y Héctor García, profesor y doctor en Ingeniería de Recursos Hídricos en la Universidad Tecnológica (UTEC), en un evento moderado por el director ejecutivo de la AUA, Mauro de la Vega.

Matilde Saravia expresó: "Es fundamental que continuemos promoviendo la educación y la sensibilización sobre el uso sostenible de nuestros recursos hídricos. La encuesta muestra que los uruguayos están conscientes de los problemas, pero necesitamos un mayor compromiso para lograr un cambio significativo".

Julieta López consideró: "La población interpreta o percibe que hay problemas de calidad de agua, entonces elige ir hacia agua embotellada. No sé qué tanto eligiendo qué tipo de agua y pensando en cómo está envasada, o el proceso que tiene o sus controles. Elige instalar filtros pensando en remover no sé qué, sin saber de repente si lo que elige es lo mejor o no".

Alejandro Iriburo dijo: "Desde OSE, estamos comprometidos en mejorar la calidad del agua potable y en responder a las preocupaciones de la ciudadanía. Los resultados de esta encuesta nos ayudarán a dirigir nuestros esfuerzos de manera más efectiva".

Héctor García consideró: "El desajuste entre la percepción pública y los datos reales sobre el consumo de agua por sector es una señal clara de que debemos mejorar la comunicación y la transparencia en la gestión de nuestros recursos hídricos".

Problemas: calidad del agua y plásticos en cursos de agua

Mauro de la Vega, Director Ejecutivo de la AUA, expresó: "Los encuestados, en su gran mayoría, perciben que los principales problemas sobre el agua que enfrenta Uruguay son la calidad del agua y la cantidad de plásticos en los cursos de agua. Un 47% declara tener confianza en el agua que sale de la canilla, mientras que el 53% consume agua embotellada. Esto muestra dos grandes grupos: aquellos que confían en la calidad del agua de la canilla y otros que prefieren el agua embotellada”.

“En cuanto a la reducción del consumo de agua en los hogares, vemos que la mayoría de los encuestados no está dispuesta a reducir su consumo y no tiene suficiente conocimiento sobre el sector agua ni sobre los sectores de la economía que más agua consumen. Falta información. El impacto de la sequía fue muy grande, sobre todo en el área metropolitana, y muchos tienen la percepción de que un evento similar al de 2023 se va a repetir. Finalmente, la gente estaría dispuesta a pagar más para mejorar la calidad del agua y para mejorar los sistemas de drenaje pluvial", concluyó.