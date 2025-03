Expo Rural de Melilla se hará con un 10% más de expositores: la ARU anunció detalles de la edición 2025

"Apunta hacia ese productor ganadero que va a encontrar acá no solamente lo que puede utilizar en cuanto a genética animal, sino también en genética vegetal, me refiero a pasturas, me refiero a fertilizantes, me refiero a tecnologías de nutrición animal, realmente creo que Melilla tiene un perfil claro y en definitiva la propia demanda ha hecho que la exposición todos los años crezca", expresó.

1712875677153.webp Expo Rural de Melilla. Juan Samuelle

Cortabarría destacó, en un lanzamiento que se realizó este lunes 10 de marzo en la sala de conferencias del predio de ARU en Melilla, que habrá este año "un 10% más de empresas que nos van a acompañar, con un 90% de repetibilidad, con empresas que año a año nos siguen acompañando y se van sumando nuevas y eso es una muestra clara de la importancia de la exposición, de lo buena que es desde el punto de vista comercial para las empresas que nos acompañan".

Sobre la Expo Rural en Melilla, Cortabarría opinó: "En definitiva tiene un futuro asegurado para poder hacer no solamente 14, sino que muchísimas más".

IMG_4513.jpg La Expo Rural de Melilla 2025 será la última muestra de la ARU en la que Rafael Ferber sea el director de Exposiciones y Patricio Cortabarría sea el presidente de la institución. Juan Samuelle

Rafael Ferber: "Con todo el cariño del mundo"

Rafael Ferber, director de exposiciones de la ARU -responsabilidad que ejercerá en Melilla 2025 por última vez (es el candidato a presidente de la gremial en la única lista que se está votando)-, destacó el nuevo logo que tiene la exposición, que se instauró para seguir marcando cuáles son las dos exposiciones que ARU organiza en forma directa, la de Melilla y la de la Rural del Prado, más allá de que participa auspiciando en muchas otras, pero en el caso de estas dos "las organizamos con todo el cariño del mundo".

Sobre la exposición que comenzará el primer jueves de abril, adelantó que durará cuatro días y que en la parte de conferencias "vamos a tener con Búsqueda Agro el jueves a Alejandro Sánchez (Secretario de Presidencia de la República) y el viernes con Rurales El País y Carve a Alfredo Fratti (ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca) y a toda la institucionalidad agropecuaria".

En el área de remates, añadió, "queremos remarcar especialmente a Lote 21, que va a tener una jornada acá, que pretendemos se instaure como una fecha por demás importante".

También resaltó el remate que hará Granja Roland, prestigiosa cabaña de genética lechera: "Para mí es un gusto enorme, de chiquito iba a esos remates con la familia, por lo cual me pone muy orgulloso que se haga en Melilla", señaló.

También informó sobre el remate "Potros por un sueño", de la raza Cuarto de Milla, remate de ganado Jersey y de la raza equina Criollos.

1712875673931.webp Expo Rural de Melilla. Juan Samuelle

La foto del folleto en vivo

En cuatro días "muy apretados", agregó, "en la parte de la muestra en sí, en la parte dinámica, con el tema de las pasturas, es como que nosotros vamos a exposiciones donde nos dan folletos... acá tenemos la foto del folleto, la tenemos en vivo, con los técnicos explicándonos qué pasturas son, hay pasturas acá que están desde la primera muestra, hay empresas que mantienen sus lugares y realmente ponen un gran cariño, venís cualquier día, acá se puede entrar durante todo el año y van a encontrar técnicos trabajando", por ejemplo en los ensayos del Instituto Nacional de Semillas (Inase), "creciendo, agregando este año soja, por ejemplo, realmente creemos que es parte vital de la exposición".

También mencionó "el feed lot, toda la parte comercial, siempre decimos que la Expo Rural del Prado es el potencial de la ganadería y la Expo Rural de Melilla es la parte comercial, es el potencial aplicado a lo comercial, se nota por ejemplo en los módulos con ovinos".

Ferber indicó que además, en un extenso programa que se va actualizando constantemente (ver en el sitio expomelilla.com.uy), habrá pruebas de rienda con equinos de las razas Appaloosa, Paint Horse y Cuarto de Milla.

Otro contenido clave es la actividad de las sociedades de productores de razas lecheras.

1712875681263.webp Expo Rural de Melilla. Juan Samuelle

"Es una muestra que en cuatro días realmente es muy intensa, pero también apuntamos a que sea agradable, para que el visitante, que sabemos que viene la mayoría un día solo, le dé ese día, que estacione cerca, que pueda recorrerla agradablemente", dijo.

Comentó que normalmente el estado del tiempo ha acompañado a la organización en un predio que está ubicado estratégicamente, al cual es muy fácil llegar (la entrada principal está por camino Pérez muy próximo a los accesos remodelados sobre la ruta 5 el el km 11,5), "por lo cual yo creo que está todo dicho".

IMG_4517.jpg

ACTIVIDADES RURAL DE MELILLA 2025.pdf