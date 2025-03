Expoactiva Nacional: Luis Aberastegui, director de Mary, destacó la importancia de cuidar a los productores

“ Fue un orgullo haber recibido al presidente de la República, una vez más porque eso nos ha pasado con Julio María Sanguinetti, José Mujica y Luis Lacalle Pou , lo sentimos como un respaldo no solo a nuestra empresa, sino a toda la industria nacional”, expresó.

Por eso mismo, añadió, “también nos produjo mucha satisfacción la visita de Orsi y los ministros, también de las autoridades de la ARS, al stand de Cufma (Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria e Implementos Agrícolas)”.

Aberastegui valoró la presencia permanente de los gobernantes en cada Expoactiva, independientemente de qué partido político esté a cargo del gobierno.

“Por citar el caso de nuestra empresa, con el aporte invalorable de nuestros funcionarios y clientes, hemos podido crecer siempre, esté gobernando quien esté gobernando, es importante que el apoyo de las autoridades al sector sea permanente y eso lo queremos destacar, porque es algo que ha pasado”, expresó.

Aberastegui mencionó, como un ejemplo de respaldo clave, el apoyo que Uruguay XXI ha dado para facilitar la inserción internacional de empresas familiares uruguayas del sector de la industria agrícola.

También agradeció el esfuerzo de los directivos de la ARS: "La Expoactiva está preciosa, cada vez más importante, hacen un gran trabajo y hay que felicitarlos por eso".

DSC_0087.JPG Luis Aberastegui, director de Mary, en el stand de la empresa atendiendo a productores. Juan Samuelle

Un inicio de 2025 más dinámico

Sobre el actual momento en el mercado, comentó: “Hemos tenido un bimestre inicial de 2025 más dinámico que el del comienzo del año pasado, vemos a los productores entusiasmados, con ganas de seguir produciendo para beneficio de sus empresas, empleados, comunidades y del país en general, los productores son fundamentales para muchísima gente, por eso hay que cuidarlos”.

“El productor en Uruguay siempre está preocupado por ver cómo mejorar sus sistemas productivos, sabe que para eso es fundamental invertir y cuando tiene las condiciones adecuadas no duda en hacerlo, incluso cuando el momento no es bueno igual tienen esa actitud de no bajar los brazos y seguir adelante”, manifestó.

DSC_0090.JPG Gustavo Aberastegui, director de Mary y presidente de la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Maquinaria Agrícola e Implementos, CUFMA, junto a uno de los productores que visitó el stand. Juan Samuelle

Objetivo alcanzado: mercado interno y la exportación

Mary, fundada en 1963, actualmente emplea a unas 50 personas.

Tiene un portafolio de unas 70 maquinarias e implementos, todo de fabricación nacional, con base en materia prima local e importada.

Sus productos se vuelcan al mercado interno, en todo el país, pero también se exportan, a destinos como Paraguay, Ecuador, Panamá, Argentina y Brasil.

"Nuestro objetivo, pensando en el productor uruguayo y en el del exterior, es igual: "Ayudarlo a bajar costos, a ser más eficientes, dándoles un equipo robusto, actualizado con la tecnología de estos tiempos y sencillo de operar", dijo.

Este año, en el stand, una de las novedades es el Mixer M170, el modelo más vendido en la actualidad.

Se trata de un mezclador y picador de forraje con capacidad para 17 m3, que incluye doble sin fin, sistema regador, doble fondo y doble baranda para minimizar el desgaste y balanza electrónica, entre otras ventajas. Durante la Expoactiva Nacional y también en la próxima Expo Rural de Melilla (se hará del 3 al 6 de abril) tiene un precio promocional.