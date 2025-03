BROU en la Expoactiva Nacional: sus logros, una transición que distingue a Uruguay y lo que dijo Álvaro García

Álvaro García, presidente designado para el directorio del Banco República que asumirá en estos días, en la Expoactiva Nacional afirmó: " Ha sido una muy buena transición la que nos ha traído hasta aquí, como se merece el pueblo uruguayo en definitiva (...), es una característica de la democracia de nuestro país, no podríamos entenderla de otra manera".

No obstante, enseguida expuso: "Me parecía muy importante estar presente aquí, por lo que significa la relación del Banco República con toda la actividad agropecuaria del país, y en particular con esta Expoactiva que es ya tradicional a esta altura y que nos brinda una gran satisfacción".