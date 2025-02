Mercado ganadero: con las lluvias y un destacado precio de exportación la hacienda gorda mantiene la firmeza

Las lluvias de la última semana juegan a favor del productor en el mercado ganadero , que no ha convalidado los menores precios propuestos por la industria frigorífica en plena faena de corral con destino a cuota 481; los precios de punta se sostienen en torno a US$ 4,15 por kilo para el novillo .

Si bien continúa la disparidad de precios entre plantas, las industrias que estaban pasando hasta 20 centavos menos y que no lograban concretar negocios han cedido algo en sus propuestas. Hay plantas requiriendo ganados especiales, tanto novillos como vacas.

Novillos, vacas y vaquillonas

Los precios de punta para la hacienda gorda se sostienen en torno a US$ 4,15 por kilo para el novillo y US$ 3,90 para la vaca.

“Está pedido, demandado y son bastante ágiles las entradas”, comentó Joaquín González, director del escritorio del mismo nombre.

Los ganados generales están más demorados en las entradas “y más fríos a la hora de hacer los negocios”, comentó, y muchos productores no aceptan un ajuste de valores.

“Hay frigoríficos que pasan entre US$ 3,70 y US$ 3,80 por una vaca gorda; a partir de los US$ 3,80 se empiezan a hacer los negocios”, señaló.

También persiste la buena demanda por parte del abasto y “hay una puja interesante” entre las plantas que están haciendo esos ganados, con fecha de carga que no excede la semana.

Los valores por vaquillona especial rondan los US$ 4 a US$ 4,05 por kilo.

El operador destacó que por ganados que no llegan a ser excepcionales se logran buenos valores.

A pesar de que la oferta no es abultada, la semana pasada -con incidencia del corral- se faenaron 53.279 vacunos y enero cerró con 207.057 cabezas, el mayor registro para ese mes en los últimos tres años.

Esta semana se confirmó que frigorífico BPU volverá a faenar en marzo, tras siete meses sin actividad.

Y, por la senda opuesta, frigorífico Florida no estará operando, al menos hasta abril, según la empresa por falta de negocios.

La FOICA realizó una asamblea este viernes y la posibilidad de que se levante el conflicto en la industria frigorífica está a la vuelta de la esquina, supo El Observador.

Mercado internacional

En el mercado internacional, todas las miradas están puestas en Estados Unidos. La guerra comercial librada por el presidente Donald Trump acrecienta la incertidumbre.

Mientras esto sucede, ese país se posiciona como el principal destino de la carne vacuna de Uruguay, como ya se había dado en mayo y setiembre del año pasado.

En enero Uruguay exportó 14.174 toneladas de carne vacuna a EEUU, superando las 12.425 toneladas enviadas a China, y podría darse un empuje de la demanda ante una nueva baja en el stock ganadero de ese país, que tocó su menor nivel en 73 años.

Enero cerró con un precio de exportación promedio que alcanzó los US$ 4.745 por tonelada para la carne vacuna, 20% arriba de enero de 2024 y el mayor registro mensual desde setiembre de 2022.

Reposición traccionada por exportación en pie

Hay una marcada firmeza en la reposición de la mano de la exportación en pie, tanto para novillo pesado, con referencias en torno a US$ 2,25 por kilo, como para terneros enteros, entre US$ 2,70 y US$ 2,75 por kilo, todo muy firme y ágil para la carga.

“Está muy dinámico”, dijo González.

Negocios por novillo no cuota para los corrales se sitúan sobre los US$ 2,20 el kilo y negocios particulares para el campo, con productores que empiezan a pujar por los teneros enteros, sobre US$ 2,65 - US$ 2,70 el kilo.

La oferta sigue siendo escasa. “Sigue todo muy firme, para comprar un ganado barato este año no va a ser fácil”, subrayó.

Desde Agro en Punta, en Plaza “Hereford”, esta semana los terneros promediaron US$ 2,76 por kilo.

En Plaza “Angus” promediaron US$ 2,88 por kilo.

En el remate de Pantalla Uruguay este viernes los terneros promediaron US$ 2,91 el kilo.

Firmeza en ovinos



Cierra una semana destacada para los ovinos, con valores firmes, demanda para todas las categorías –incluyendo las carcasas pesadas- y con un precio de exportación para la carne ovina que supera ampliamente la referencia de un año atrás.

Hay disparidad en las entradas y la oferta comienza a reducirse por razones estacionales.

Los negocios por cordero se dan sobre US$ 4,23 por kilo, las ovejas en US$ 3,41 y los capones US$ 3,52.

En la última semana la faena de ovinos tuvo un salto de 31% -de 15.599 a 20.442 cabezas- con un incremento en el ingreso de animales adultos. El 42% fueron corderos y 38% ovejas.

En tanto, la tonelada de carne ovina exportada alcanzó en enero los US$ 5.703 por tonelada, afianzando la recuperación de valores que comenzó a darse a mitad de 2024. Los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC) mostraron un precio semanal de US$ 5.948 y en los últimos 30 días móviles de US$ 5.703 por tonelada.