Mercado de granos: la soja resiste y los cultivos de invierno se afirman

Lluvias oportunas en Uruguay

En Uruguay las últimas lluvias llegaron a tiempo para ponerle piso a los rendimientos de una cosecha de verano que se anticipa como muy favorable, con buenos rendimientos en los primeros maíces cosechados y soja con buen potencial.

La ola de calor que preocupa sobretodo en los cultivos más castigados en Argentina será seguida de varios días de inestabilidad y lluvias en toda la región.

En su informe mensual, el Consejo Internacional de Granos (IGC) redujo de 420 a 418 millones de toneladas su proyección sobre el volumen de la producción mundial de soja 2024/2025, debido a reducciones en las cosechas de Argentina y Paraguay.

De todos modos mantiene una estimación que de consolidarse sería un récord y superaría en 22 MT, un 5,3%, a la cosecha 2023-24, en línea con las proyecciones de una oferta importante que en el mercado estadounidense ya anticipa un cambio en la relación con respecto al maíz para la próxima siembra.

En EEUU el CoBank, fuerte financiador del sector agropecuario, estima el área de soja de la próxima zafra en 34 millones de hectáreas: se reduciría en 1,26 millones de hectáreas (3,5%). El maíz agregaría 1,62 millones de hectáreas hasta 38,3 m/ha con un incremento de 4,4%.

WhatsApp Image 2025-02-21 at 22.42.35 (2).jpeg

La soja en Chicago y en el mercado local

La soja en Chicago cerró con un avance semanal de US$ 392,5 a US$ 394,2 por tonelada con referencias en el mercado local de US$ 357 a US$ 360 por tonelada, con un repunte de US$ 25/ton en los últimos dos meses pero US$ 25 por debajo de las cotizaciones de hace cuatro meses que permitían márgenes de equilibrios menos ajustados a los productores.

El trigo recuperó la trayectoria al alza el viernes y se mantiene en el rango de precios más elevado desde octubre.

Aunque en el balance semanal retrocedió de US$ 240,7 a US$ 238,7 por tonelada de trigo, recibió el soporte de los buenos datos de exportación de EEUU y el menor ritmo de los embarques de Rusia y Ucrania que van hacia su segunda cosecha seguida con resultados decepcionantes.

WhatsApp Image 2025-02-21 at 22.42.35 (3).jpeg

Las perspectivas para la próxima siembra de trigo y cebada mejoran sensiblemente respecto a los pisos de hace dos meses.

India podría aumentar su demanda de trigo por las condiciones de tiempo cálido y seco que encienden una luz amarilla sobre los rendimientos de la próxima cosecha del cereal, lo que incrementa la posibilidad de que el gobierno recorte o elimine los aranceles de importación.

El IGC elevó de 796 a 797 millones de toneladas el volumen de la producción 2024/2025 de trigo en el mundo, por encima de la proyección del USDA de 793,8 MT.

En Brasil se aceleró el ajuste del arroz a medida que los mercados recuperan la actividad normal luego de la reapertura de las exportaciones de India cuya ausencia del mercado había elevado los precios a los niveles más altos en 15 años.

El viernes la bolsa de 50 kilos de arroz cotizó a US$ 16,20 en Rio Grande del Sur, con una baja mensual de 7,7% y 24% inferior a los precios de un año atrás, ya en el nivel de valores de principios de 2023.