Mercado lanero con cotizaciones a la baja en Australia y negocios locales a precios por lanas que no conforman

El aumento de la participación de China fue de 4,7% medida en kilos y de 6,4% en dólares australianos.

WhatsApp Image 2024-08-30 at 17.51.00.jpeg Mercado lanero. Blasina y Asociados

Los negocios informados por el SUL

La operativa a nivel local parece empezar a cobrar ritmo a juzgar por la veintena de negocios informados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), aunque los operadores del sector, tanto consignatarios de lana como exportadores coinciden en que el mercado está tranquilo.

Los valores por lotes Merino, sin cambios, no conforman a los productores y en lanas Corriedale el escenario es cada vez más desafiante con precios que no llegan a cubrir los costos de producción y de esquila.

En la última semana sobresale la venta de un lote Merino de 4.800 kilos y 17,3 micras acondicionado grifa verde a US$ 6 por kilo vellón.

Los lotes Merino en el rango de 19 micras se comercializaron entre US$ 5 y US$ 5,5 por kilo, al tiempo que las lanas de 21 micras se sitúan entre US$ 3,80 por kilo para los lotes con grifa verde y US$ 2,85 aquellos sin acondicionar, una diferencia relevante.

Para las lanas Corriedale y Cruza de entre 25 y 26 micras acondicionadas las cotizaciones se ubican en US$ 1,25 por kilo vellón, y entre US$ 0,60 y US$ 0,70 para el rango de 27 y 28 micras.