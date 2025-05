Mercado lanero con precios estables y pocos negocios en el final de la zafra

Indicador de Mercados del Este

En Australia, el indicador subió un escalón respecto al principio del año: comenzó cotizando entre US$ 7,40 y US$ 7,50 y en las últimas semanas parece afirmarse entre US$ 7,70 y US$ 7,80 por kilo base limpia.

WhatsApp Image 2025-05-23 at 18.00.15.jpeg

Lo que pasa en Uruguay

Según operadores locales, los negocios en el mercado uruguayo están muy tranquilos.

Hay poca oferta y existencias de lanas finas que esperan una mejora de los precios.

En los últimos dos o tres meses las cotizaciones se han mantenido estables, con ligeras mejoras en algunos sectores de diámetro medio y fino que ayudaron a movilizar stocks.

Las referencias en Uruguay están en US$ 1 por kilo base sucia para lanas Corriedale de 28 micras acondicionadas y con grifa verde, US$ 0,65 kg. En el mismo rango sin acondicionar.

Para las lanas de 23 y 24 micras US$ 2 a US$ 2,50 –el sector más debilitado y con menor demanda-, US$ 4 por kilo para el eje de las 21 micras y US$ 5 por kilo para lotes de lamas Merino finas en el rango de las 19 micras.

Si bien la demanda se mantiene cautelosa los operadores apuntan que se llega al cierre de la zafra 2024/25 con un buen volumen de ventas y precio en todas las categorías, incluyendo las lanas gruesas que venían de dos años de desinterés por parte de los compradores que provocó una profunda caída de valor.

“Se asimiló un poco el diferencial de precios con valores que no conforman, con demanda que está para las lanas finas; hay optimismo en pensar que va a haber una recuperación y la lana acompañe el precio de la carne ovina”, afirmó Diego Otegui, secretario de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano.

Aunque no se refleja plenamente en el mercado local, la cotización de las lanas de 28 micras en Australia fue la que más varió en el último año con un incremento de 11% hasta US$ 2,85 por kilo base limpia.

Esta semana no se publicaron operaciones comerciales por parte del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) ni en el reporte de la Asociación de Consignatarios y Rematadores de Lana.