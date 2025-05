Los mejores novillos llegan a US$ 4,80 por kilo y el precio de la carne exportada rumbo a las nubes

El motor "agroindustria de la carne" acelera a fondo: la última vez que el precio de los novillos gordos llegó a US$ 4,80 por kilo fue en setiembre de 2022 , eso regresó y los valores trepan , con base en el precio de exportación que sigue arriba de US$ 5.000 por tonelada , informó el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Referencias en novillos y vacas

La demanda por novillos pesados para la faena kosher hace que se paguen hasta US$ 4,80 por kilo por lotes especiales y pesados, que no son los que más abundan, y así se aleja del novillo de Brasil que ronda los US$ 3,60 por kilo, con una caída mensual de casi 5%.