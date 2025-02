Mercado lanero: en Uruguay se vendieron lotes de buen volumen y en Australia retornó la cautela a los negocios

Tras varias semanas de tónica positiva en el mercado lanero , con suba precios de 3,5% en Australia desde el inicio de la operativa en 2025 , esta semana los valores de las lanas se retrajeron , con una caída de 1,3% del Indicador de Mercados del Este (IME) a US$ 7,50 por kilo base limpia, con buenas novedades en Uruguay .

En el mercado uruguayo , que no refleja en forma inmediata las subas y bajas de Australia sino que son una referencia de cómo se comporta el mercado, se reportaron ventas de importante volumen en la última semana .

Se destaca un lote de lana Merino de 20,5 micras y 60.000 kilos acondicionado con grifa verde y certificaciones orgánica y de bienestar animal que fue colocado a US$ 5 por kilo base sucia.

Por otro lote de 30 mil kilos de lana Merino de 19,5 micras –sin certificaciones– el precio acordado fue US$ 5,10 por kilo vellón, según el informe semanal de mercado del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En Salto, un lote de 45.000 kilos de lana Merino 21,5 micras, certificación RWS fue colocado a US$ 5,10 por kilo, según La Hora del Campo, que también reportó la comercialización de un lote 39.000 kilos y 19,2 micras por US$ 5,50 el kilo vellón y otro de lana Cruza fina de 50.000 kilos y 22,7 micras por US$ 3,40 el kilo.

Más flexibilidad en los negocios

Operadores del mercado local consideran que en las últimas semanas hay un poco más de flexibilidad por parte de los compradores para discutir precios, pero la demanda de Europa por lanas sigue lenta mientras que China compra con más fluidez a valores de mercado que no conforman a los productores.

Por ejemplo, en la última semana se colocó un lote Corriedale de 30 mil kilos y un diámetro de 28 a 28,5 micras a un precio de US$ 0,80 por kilo base sucia.

El comportamiento de la demanda en Australia coincide con lo que se observa a nivel local.

En el comienzo da zafra 2024/25 las compras de la lana de Italia en Australia se redujeron 31% respecto al año anterior que ya traía una baja de 29%.

El principal cliente es China, que compró el 86% de la lana australiana que fue exportada en la primera parte de la zafra. Su participación creció aunque el volumen operado se ha reducido 8,4%.

Los productores y exportadores locales están esperando que aumente un poco la demanda y se afirmen los valores para colocar los lotes de mayor finura y valor agregado por certificaciones.

Se observa como positivo un mayor movimiento en las textiles europeas en el principio de año, si bien el consumo en Europa sigue débil por el incremento del costo de vida en los últimos años. También es una señal potencialmente alcista que se han limpiado stocks durante 2024 y se ingresó a 2025 con un mejor balance entre oferta y demanda.

Indicador de Mercados del Este

En las subastas de la última semana en Australia volvió la cautela de la demanda.

El mercado lanero parece no estar preparado todavía para un incremento de la oferta en Australia y al mismo tiempo se muestra muy sensible a las variaciones del tipo de cambio.

El relativo entusiasmo de las primeras semanas de 2025, con subas de precios consistentes, se diluyó en los últimos días: la moneda australiana se fortaleció, los niveles de venta se redujeron y los indicadores de precios cayeron.

El Indicador de Mercados del Este (IME) bajó 10 centavos en dólares y cerró la semana a US$ 7,50, una contracción semanal de 1,3%. En divisa australiana la caída fue de 1,9% hasta AU 11,92.

La oferta superó los 40 mil fardos por primera vez en mucho tiempo y solamente se vendió el 86%, el porcentaje de colocación más bajo en desde agosto de 2023.