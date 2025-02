Sube el precio del ganado gordo y arrancó bien una zafra de terneros que será récord

Esta semana la firmeza del mercado fue respaldada por un precio de exportación arriba de US$ 4.700 por tonelada, lluvias alternadas y una faena que volvió a crecer para los vacunos, mientras se desplomó para los ovinos sin Bamidal ni Somicar operando.

Con un componente de corral, la faena de la semana pasada llegó a 54.385 cabezas, 2% más que la anterior y 4,3% por encima respecto a un año atrás, con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

La sostenida actividad industrial se ve acompañada por un sólido desempeño del precio de exportación, que persiste sobre US$ 4.700 por tonelada, el valor más alto desde octubre de 2022.

En la última semana se situó en US$ 4.760 y en los últimos 30 días móviles promedió US$ 4.706, valores 15% superiores a los de hace un año.

Hay plantas que no están operando. Frigorífico Florida se espera que retome la actividad en abril y BPU en marzo.

La planta de procesamiento y envasado de Marfrig en Fray Bentos dejó de operar esta semana -con licencias por reparaciones y razones de mercado- y también retoma en marzo las actividades.

Ruidos en el mercado ganadero

Uno de los puntos altos de esta semana fue la nueva estrategia presentada por Minerva para comprar tres plantas de Marfrig en Uruguay, ofreciendo que la planta de Colonia pase a manos de una empresa de India.

La propuesta fue presentada ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Procodec) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Otras de las novedades de los últimos días fue la falta de acuerdo entre la industria frigorífica y el sindicato Foica sobre una propuesta vinculada a la prevención de conflictos.

Si bien ya el Poder Ejecutivo laudó los ajustes salariales, había expectativa sobre un posible acuerdo que finalmente no se dio. Por ahora Foica dijo que no tiene previsto tomar medidas.

Mercado de ovinos

En ovinos, habrá que ver cómo se mueve el mercado con Bamidal fuera de juego, un efecto colateral de la caída de Conexión Ganadera y los negocios de Gustavo Basso.

En las últimas semanas se ha recuperado el interés por los adultos, para carcasas entre 24 y 30 kilos. Y hasta 24 kilos se manejan los precios de ACG de la semana de carga, con la última referencia en US$ 4,19 para el cordero -su primera baja fuerte en más de un año - US$ 3,50 para los capones y US$ 3,41 para las ovejas.

“La faena ha bajado mucho. Hoy no tenemos dos actores que son Bamidal y Somicar”, dijo Sánchez.

De hecho, la semana pasada fue la de menor volumen registrada desde junio del año pasado, con 7.546 cabezas, una retracción semanal de 63% y de 60% interanual. La actividad industrial queda mayormente concentrada en el Sur del país, en los frigoríficos San Jacinto y Las Piedras.

Firmeza en la reposición y buenas perspectivas para la zafra de terneros

La demanda de los corrales y de la exportación en pie están siendo grandes motores para la reposición. Las últimas lluvias y la firmeza del gordo dan un empujón al mercado, en el puntapié inicial de la zafra de terneros que se estima que será récord en volumen.

“Hay interés por todas las categorías, desde vacas de invernada, vaquillonas, novillos, muy pedido el novillo para corral…. Hoy hay más demanda que oferta”, dijo Sánchez.

En Lote 21 esta semana se registraron subas en prácticamente todas las categorías, en un remate con 97% de colocación.

Los terneros generales mostraron un incremento de 8% frente al remate anterior y US$ 2,85 de promedio, 21 centavos arriba del remate de enero y tocando el valor más alto en los últimos tres años. Empiezan a salir terneradas livianas, con los animales de hasta 140 kilos en US$ 3,03 promedio por kilo y un máximo de US$ 3,40.

Las expectativas para la zafra de terneros son positivas. El ternero está y va a estar firme, estimó el directivo de ACG, con una fuerte tracción de la exportación en pie. “Me parece que vamos a tener muy buen principio de zafra de terneros”, consideró Sánchez.