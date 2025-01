Murieron tres animales en frigoríficos y el INBA lo atribuyó a los "efectos negativos" de los paros de la FOICA

El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) lamentó la muerte de tres animales en dos frigoríficos distintos y lo atribuyó a los "efectos negativos" que generaron los paros realizados por la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines ( FOICA ) en los animales que todavía no fueron faenados.

Hace unos días el instituto había alertado por las condiciones en las que quedaban los animales que todavía no habían sido faenados y que ya habían sido trasladados a los frigoríficos .

Los corrales, continuó el INBA, son espacios de "espera y de descanso" para "permanencias cortas" y no para estadías. "Los animales no están acostumbrados y no deben bajo ningún concepto estar varios días en los corrales por más que se les proporcione agua, comida y sombra", agrega el comunicado difundido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de quien depende el INBA.

Los "efectos negativos" de las medidas sindicales pueden "llevar a una muerte agónica" en los animales.

Según los datos del MGAP, desde el 30 de diciembre quedaron 2.093 animales sin faenar en plantas.

El ministerio y el instituto manifestaron su "profunda preocupación por los daños que causa el conflicto en la industria cárnica comprometiendo gravemente el bienestar animal y de esa forma las garantías éticas que normalmente Uruguay ofrece a sus ciudadanos consumidores de carne y al mundo".

El conflicto de la FOICA

La federación entró en conflicto en las últimas semanas y realizó una serie de reclamos sobre las condiciones laborales de los trabajadores.

Por ejemplo, un estancamiento en la negociación colectiva, que inicialmente había considerado 15 o 16 temas de interés, pero que se redujo a seis puntos.

Entre otras cosas, la FOICA pide un aumento por presentismo, antiguedad, productividad del sector, un complemento al salario vacacional y no perder días de licencia si el trabajador está en seguro de paro por suspensión de tareas o reducción de jornadas de trabajo.