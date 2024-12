Foica activó un paro de actividades en los frigoríficos por dos días y no asistirá a la reunión en el MTSS

Reunión en el MTSS, ¿con laudo?

Dado que no se ha logrado un acuerdo entre trabajadores y empresas en la negociación salarial para establecer actualizaciones en las remuneraciones de cuatro semestres (la última instancia tripartita fue el miércoles pasado y no hubo acuerdo), este lunes habrá una nueva instancia convocada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a la que la Foica no concurrirá, sí lo harán las cámaras industriales, por lo cual no habrá votación y así el Poder Ejecutivo decretará los ajustes -retroactivos al 1° de julio de 2024-, como pronto al cierre de esta semana o en la siguiente.