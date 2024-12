Mercado ganadero con logística alterada y enlentecido por la incertidumbre en el conflicto sindical

La logística ha sido la más alterada con la incertidumbre por el conflicto sindical en los últimos días . A mitad de semana hubo retorno de camiones de algunas plantas y se corrieron cargas por temor a paros sorpresivos que no se concretaron. La dinámica del mercado ganadero se vio ralentizada . Más que en precio, la dificultad está en lograr entradas.

Dado que no se llegó a un acuerdo entre industria y trabajadores en la negociación salarial, el próximo lunes será la tercera instancia de votación del salario mínimo por categoría y si no se presenta alguna de las partes, se pasará a laudo de los salarios mínimos por parte del Poder Ejecutivo .

En las dos primeras instancias FOICA no se presentó. El riesgo de conflictividad se mantiene. Este viernes se dio una situación de conflicto interno en frigorífico Inaler, que trancó la operativa.

A pesar de este trasfondo, por ahora se mantiene la estabilidad de precios para el ganado gordo, pero con una dinámica de negocios enlentecida. La exuberancia forrajera quita presión de venta. Los ganados salen con muy buena terminación y se colocan, buscando capturar el buen escenario de precios, más allá de los altos valores para hacerse de los ganados de reposición.

Referencias para novillos, vacas y vaquillonas

Sin un embudo de oferta, con lluvias alternadas y abundante comida los precios se mantienen entre US$ 4,05 y US$ 4,10 por kilo en cuarta balanza, con ganados excepcionales algún centavo por encima.

La vaca en el eje de US$ 3,80 por kilo, también pudiendo lograr mejores valores por terminación y calidad.

Y la vaquillona entre US$ 3,90 y US$ 4 por kilo, con buena demanda del abasto.

WhatsApp Image 2024-12-20 at 16.00.08 (2).jpeg

Caída en la faena vacuna

El volumen de faena lleva tres semanas resentido por la conflictividad.

En la última semana fueron procesados 42.130 vacunos, y aunque la cifra estuvo arriba de la semana anterior, marcó una caída de 23% si se compara con un año atrás.

Por el lado de los mercados externos, China en las últimas dos semanas propuso menores precios, si bien no bajó la demanda y en noviembre compró 260 mil toneladas de carne vacuna, el mayor volumen desde el récord de enero.

El precio de exportación va cerrando el año un escalón por encima de cómo lo arrancó, con un promedio acumulado en 2024 de US$ 4.209 por tonelada contra US$ 4.201 en 2023.

WhatsApp Image 2024-12-20 at 16.00.08.jpeg

Mercado de carne ovina sólido

En lanares el mercado sigue sólido con clara preferencia por el cordero, tanto mamón como pesado, y más enlentecido el ingreso de animales adultos.

Se cargan ovejas y capones para completar algún camión de corderos, comentó Arrospide.

Los valores siguen con flechas verdes, con negocios que se concretan sobre las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) o algún centavo por encima. En la grilla de consignatarios los corderos alcanzaron los US$ 4,18 por kilo, los capones US$ 3,51 y las ovejas US$ 3,40.

Se mantienen las exigencias en el recibo por presencia de flechilla.

Como es habitual en esta época del año la faena de ovinos dio un salto y la semana pasada tocó su máximo en lo que va de 2024. Fueron 37.721 cabezas, una recuperación semanal de 41%, pero aun así quedó por debajo de mismo periodo de 2023.

La mejor primavera

Cierra la mejor primavera en disponibilidad forrajera de los últimos cuatro años, de acuerdo al último informe RING del Instituto Plan Agropecuario. Y en esa bonanza todo es firmeza para el mercado de reposición.

No hay un gran volumen de oferta de ganado para el campo. Los corrales están activos y los ganados pesados se colocan. La demanda está firme pero “algo cautelosa en cuanto a la locura de precios que veníamos en semanas anteriores”, dijo Arrospide.

En el remate de Lote 21 esta semana los terneros promediaron US$ 2,71, una suba de 2,5% frente al remate anterior. En Pantalla Uruguay, también en su último remate del año, esa categoría promedió US$ 2,63 con una mejora respecto de los US$ 2,61 del remate previo.

WhatsApp Image 2024-12-20 at 16.00.07.jpeg

La exportación en pie sigue dinámica para el novillo pesado, el ternero entero, y vientres. Los anuncios para exportación en pie de novillos pesados en enero “son un condimento más para darle firmeza al mercado de reposición y en consecuencia con una correlación para el ganado gordo, al presionar esas categorías que vienen siendo escasas”, apuntó el operador.

Las miradas en el cierre del año seguirán puestas en cómo evolucione la conflictividad sindical, de cara a un par de semanas con operativa disminuida por los feriados de fin de año.