Precio del ganado gordo para faena estabilizado y buenas perspectivas para la primavera y la zafra de toros

En el caso del ganado gordo, comentó: "Hoy vemos una estabilidad, cuando habíamos superado bastante los US$ 4 por kilo -con US$ 4,10 a US$ 4,15 por el novillo-, la industria puso un parate a eso, está ofreciendo menos valores y creo que el precio se va a estabilizar con una media de US$ 4, porque todavía sigue habiendo escasez, aunque por otro lado la industria está bajando la faena, hay algunas plantas que están sin operar, que han dado licencia personal, así que lo que es ganado gordo lo veo estabilizado, con escasez de ganado pero estabilizado los valores"