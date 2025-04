Preocupación por daños por garrapata crece y Fratti pedirá al Consejo de Ministros crear una política de shock

Argumentó que " si a nosotros nos cortan las exportaciones por residuos (de productos químicos utilizados para el control sanitario de animales afectados) en nuestra carne no se embroma solo el sector agropecuario, se embroma el país ".

Lo que está en riesgo

El año pasado, solo por exportaciones de carnes vacunas, ingresaron a Uruguay US$ 2.026 millones y eso fue superado exclusivamente por los US$ 2.545 millones del rubro celulosa, en un total de US$ 12.845 millones logrados por exportaciones de bienes; en el sector cárnico trabajan decenas de miles de personas considerando cada uno de los eslabones de la cadena.

El gobierno uruguayo informó el año pasado que las pérdidas por garrapata oscilan cada año en los US$ 45 millones.

En muchos países la garrapata es considerada como el ectoparásito que mayores pérdidas provoca en la ganadería.

En Uruguay preocupa esta situación con base en cuatro temas en los que se analiza la adversidad: el parásito, las enfermedades que transmite, la resistencia parasitaria y principalmente la inocuidad de los alimentos.

El de la garrapata, junto con el de la Mosca de la Bichera, es el gran tema de preocupación sanitaria, considerando que otro relevante pero bajo absoluto control desde inicios del siglo es el de la fiebre aftosa.

MGAP: "Debe ser un desafío nacional"

Avanzar en el control de la garrapata "debe ser un desafío nacional que lo tiene que orientar el Ministerio de Ganadería por su especificidad, pero hay que entender que es un problema de todos y aún el urbano que esté sentado en la plaza tiene que entender que esto también es un problema de él", enfatizó Fratti.

El ministro anunció que se va a "desencadenar una campaña de shock contra la garrapata", para lo cual se va a recurrir a "todos los elementos que tenemos ahora y los que pueden venir".

Premunición de terneros y vacunas

Fratti, médico veterinario de profesión y productor ganadero, aludió a la tecnología denominada "premunición de terneros" y al uso vacunas en forma experimental.

El MGAP, en la anterior administración, publicó el denominado "Manual práctico para el control de la garrapata común del ganado y enfermedades asociadas".