Garrapata, tema clave en las Jornadas de Buiatría: mirá cada simposio programado y el descuento para anotarse

El año pasado Fernando Mattos, exministro de Ganadería en Uruguay, informó que una última estimación reveló que en Uruguay cada año las pérdidas por garrapata van de US$ 50 millones a US$ 60 millones .

DSCN0161 x.JPG Producción ganadera en Uruguay, en campos en Rocha. Juan Samuelle

Simposio sobre enfermedades parasitarias

Según se informó a El Observador, en la edición N° 52 de estas jornadas en uno de los varios simposios, el que referirá a las enfermedades parasitarias, se analizarán nuevas respuestas a viejas preguntas en el control farmacológico de la garrapata.

El tema será presentado por el doctor Gonzalo Suárez, profesor titular de la Unidad de Farmacología y Terapéutica en el Departamento de Clínica y Hospital Veterinario de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República (Udelar) de Uruguay.

También se presentarán instrumentos para el control de la garrapata común del bovino Rhipicephalus (Boophilus) microplus frente al desafío de la resistencia y de los requerimientos sobre residuos, por parte del doctor Santiago Nava, de laboratorio de Inmunología y Parasitología, Instituto de Investigación de la Cadena Láctea (Idical, INTA-Conicet), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Argentina.

El citado simposio se jerarquiza, además, con la presencia de la doctora Leonor Sícalo (PhD) del Department of Infectious Diseases, de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, quien se va a referir a estrategias sustentables para el control de parásitos gastrointestinales y manejo de la resistencia antihelmíntica en rumiantes.

El dato

Para participar en las Jornadas Uruguayas de Buiatría, organizadas por el Centro Médico Veterinario de Paysandú (CMVP), están abiertas las inscripciones con un 40% de descuento para anotaciones previas al jueves 10 de abril.

simposios-confirmados-buiatria-paysandu.jpg Jornadas de Buiatría. CMVP

Otros simposios de veterinaria programados

Simposio de anestesia y cirugía del bovino

Otro de los simposios de importancia para la profesión veterinaria, es el de Anestesia y Cirugía del bovino. Se tratarán complicaciones y tratamiento de las cesáreas e incisiones abdominales y peritonitis quirúrgicas, a cargo de la licenciada en Veterinaria Joaquín Ranz Vallejo de profesión liberal y profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, España. Sobre bloqueos anestésicos abdominales, disertará el licenciado en Veterinaria Joaquín Ranz Vallejo, también liberal y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Simposio de reproducción animal

En el simposio de Reproducción Animal, el doctor Ky Pohler, Associate Professor, Physiology of Reproduction, Department of Animal Science, Texas A&M University, Estados Unidos, disertará sobre pérdidas de la gestación en vacas: ¿qué sabemos y qué no sabemos?.

Fertilidad de los toros: ¿qué nos depara el futuro?, también será expuesto por el mismo profesional norteamericano. Y el tema pérdidas gestacionales en el rodeo de cría del Uruguay, por el doctor Alejo Menchaca, director de la Plataforma de Salud Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay.

Simposio de clínica de rumiantes

En el simposicio de Clínica de Rumiantes, el tema patología y nicho geográfico de las principales enfermedades del ganado en Uruguay, será expuesto por el doctor Fernando Dutra, Laboratorio Regional Este de Diagnóstico. Dilave, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uruguay.

Evaluación clínica del sistema nervioso en rumiantes: tratando de hacer las cosas fáciles, por parte de la doctora Lourdes Adrien, del departamento de Ciencias Veterinarias y Agrarias, profesora agregada, Medicina de Rumiantes, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay. Y el tema listeriosis en rumiantes en Uruguay: hechos y mitos tras 9 años de estudio, por parte de la doctora Carolina Matto, del laboratorio Regional Noroeste de Diagnóstico. Dilave, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Uruguay.

Simposio de producción animal

En el simposio de Producción Animal, se enfocará el tema cama caliente en Uruguay: bases del funcionamiento y adopción en los sistemas, por parte del zootecnista Gabriel Menegazzi, asistente en el Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay. También se abordará la nutrición láctea para optimizar crecimiento y eficiencia productiva en terneras de lechería, por la doctora Ana Velasquez Muñoz, profesora asistente en la Universidad Católica de Temuco, Chile.

Y el uso de la fibra en la dieta de recría y engorde de bovinos, será enfocado por el ingeniero agrónomo Álvaro Simeone, profesor agregado, Departamento de Producción Animal, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, Uruguay.