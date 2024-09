Productores de arroz van por un área de sus cultivos que hace 14 años no logran, ¿resistirán los precios?

En agosto de 2024 el precio por tonelada de arroz exportada fue el más alto en 16 años: US$ 769.

Del otro lado, soja, trigo, cebada y maíz atraviesan una coyuntura que los ha llevado a un piso de valores desde 2020.

El precio al productor también viene de una zafra de niveles récord. El valor provisorio acordado el 27 de junio para la zafra 2023/24 es de US$ 17,15 por bolsa de 50 kilos, 15% superior al precio definitivo de la zafra 2022/23 que fue de US$ 14,83, el más alto desde 2008.

WhatsApp Image 2024-09-05 at 23.20.42 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-09-05 at 23.20.42.jpeg

Arrancó una siembra que se hace con la expectativa del buen precio pasado y del que se sostiene en el presente.

Las cotizaciones de Brasil se han mantenido en niveles superiores a los US$ 20 por bolsa, aunque llegaron a estar por encima de US$ 23 y en el presente están por debajo de US$ 21.

Siguen siendo precios excepcionalmente elevados respecto a los promedios históricos que podrían situarse en US$ 14 para la bolsa en Brasil y US$ 11 en Uruguay.

Es muy probable que al cierre del ejercicio comercial el precio definitivo sea el más alto de la historia en dólares corrientes, por encima de US$ 16,41, máximo registrado en 2008.

¿Cómo presupuestar el precio del arroz en la próxima cosecha? Es una gran interrogante, pero mientras eso no está claro, se apostará a sembrar todo lo que se pueda.

DSC05742.JPG Arroz cáscara listo para ser remitido a los complejos industriales. Juan Samuelle

Lluvias y Niña, buena combinación

Las mismas lluvias que complicaron la cosecha y obligaron a extenderla en el otoño pasado, son las que llenaron los embalses de las represas de riego en todo el país.

Esto, sumado al buen momento de precios, permitirá que la siembra 2024/25 sea la más extendida desde la temporada 2010/11 cuando alcanzó 195 mil hectáreas.

El relevamiento previo a la siembra muestra que “hay mucho entusiasmo de los productores”, señaló el presidente de la ACA, Alfredo Lago, en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

De hecho, la intención de siembra está muy cerca del máximo que se podría cultivar con la infraestructura actual, que Lago estima en 190 mil hectáreas.

Después de tres años de sequía y dos zafras con reducción del área, además de la positiva situación hídrica de cara a la campaña 2024/25 las perspectivas de una primavera-verano con influencia de la Niña permiten anticipar una temporada de buena luminosidad que beneficie el rendimiento del arroz.

WhatsApp Image 2024-09-05 at 23.20.41 (1).jpeg

Exportaciones de arroz: 80% colocado

“Estamos en el cierre de un año comercial muy bueno, con un 80% de avance de venta”, afirmó el gerente de Negocios con el Exterior de Saman, Felipe Viera.

Saman es el principal exportador y productor arrocero del país, con cerca de 45% del área. Para la próxima zafra proyectan sembrar unas 80 mil hectáreas.

En los últimos dos meses la operativa comercial se enlenteció y los precios han bajado un poco, apuntó, “con los mercados mirando la proyección de expansión de área en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay”.

Algunos negocios del exterior “aparecen y desaparecen con las fluctuaciones de tipo de cambio”, indicó Viera.

Hasta agosto se embarcaron 552 mil toneladas en 2024, un volumen 30% inferior al del año anterior según Aduanas. El año comercial se cierra en febrero.

La mirada también está puesta en el sudeste asiático donde India, el principal productor y exportador de arroz del mundo, podría revisar las restricciones a la exportación instaladas en julio de 2023 justamente lo que provocó la fuerte suba de precios que atenuada continúa.

“Me preocupa el stock que está acumulando India y que no va a tener la capacidad para mantenerlo”, subrayó Viera.

El stock de arroz de la India es de 38,5 millones de toneladas, el más alto de la historia según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Por otra parte, Estados Unidos registra un gran avance en su actual cosecha con el mayor saldo exportable desde 2018. Ya está presionando los precios a la baja con exportaciones de arroz Paddy a US$ 360 por tonelada cuando los últimos embarques a Costa Rica desde Uruguay fueron negociados a US$ 480 por tonelada para el mismo tipo de arroz.

En los negocios con la Unión Europea, un mercado emergente dada la creciente aridez de las zonas productoras del sur, surgió una mayor competencia de España para arroz de grano largo por su buena producción de este año, aunque no opera en mercados importantes para Uruguay como el Reino Unido.

Aunque el mercado para adelante es una incógnita, en Uruguay se trabaja para empezar a concretar negocios y fijar precios para la campaña 2024/25.

“Vamos a poder defender el precio en arroz parbolizado, que es muy apreciado en Europa”, afirmó Viera, aunque “el grano largo común va a tener una baja de precio” desde los actuales niveles de valores históricamente muy altos.

Sin embargo, la poca relevancia de los mercados de futuros como el de Chicago, donde el arroz solo incide en el mercado interno, hace que los meses que median entre la siembra y la cosecha a partir de marzo de 2025 vayan a ser de gran suspenso para establecer las referencias nuevas de precios.

WhatsApp Image 2024-09-05 at 23.20.41.jpeg El arroz, uno de los granos más comercializados en todo el mundo. Blasina y Asociados

Incertidumbre en la India

El gobierno de India está bajo una creciente presión de los exportadores para aliviar las restricciones a las ventas al exterior por temor a perder su participación en el mercado global, mientras se prepara para una gran cosecha.

Desde julio de 2023 la India sólo permite la exportación de variedades basmati y vaporizadas, sujetas a un impuesto del 20%, una medida para evitar la escasez en el mercado interno debido a las inclemencias del tiempo. Ha prohibido las exportaciones de variedades distintas de basmati o más comunes.

Los comerciantes indios han pedido al gobierno que elimine el precio mínimo de exportación de US$ 950 por tonelada para el arroz basmati de primera calidad o lo reduzca a US$ 750 /ton. en previsión de una cosecha excelente, dijo esta semana el vicepresidente de la Asociación de Exportadores de Arroz de la India, Sushil Kumar Jain.

La India representa alrededor del 40% de las exportaciones mundiales de arroz y abastece a más de 150 países. Alrededor del 30% de sus envíos –o el 12% del comercio mundial– se vieron afectados por las restricciones.

Los comerciantes dicen que no hay razón para continuar con la medida, ya que las existencias del gobierno están desbordadas y la India corre el riesgo de perder parte de su cuota de mercado de exportación frente a su rival Pakistán.

Los exportadores solicitaron en la última semana la intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia con el argumento de que la prohibición de la Dirección General de Comercio Exterior es “arbitraria, inconstitucional y excede su autoridad”, y que les ha impedido cumplir contratos establecidos con anterioridad a la medida. Solicitan que se les autorice a cumplir con esos compromisos.

WhatsApp Image 2024-09-05 at 23.20.41 (2).jpeg Agricultura, sector arrocero. Blasina y Asociados

Recuperación de Brasil

La otra variable de gran relevancia para la formación del precio de Uruguay es Brasil, que ante la baja de precios de la soja y los altos precios del cereal se prepara para su mayor zafra arrocera de los últimos cuatro años, con una estimación de 1,6 millones de hectáreas y 10,88 millones de toneladas según el USDA.

La cosecha 2023/24 –dificultosa, sobre todo en Rio Grande del Sur– se cerró con una producción de 10,59 millones de toneladas, 5,6% superior a la zafra anterior.

Los relevamientos previos a la próxima siembra muestran que 4,3% del área de soja en Rio Grande del Sur pasará a arroz, unas 20 mil hectáreas.

Tanto la cosecha de soja como la de arroz fueron afectadas en mayo por las históricas inundaciones, con 47 mil hectáreas perdidas, caída de rendimientos y destrucción de infraestructura incluyendo silos con grano cosechado.

Los precios en Rio Grande del Sur se mantienen firmes en el eje de US$ 20 a US$ 21 por bolsa y sostenidos por un bajo nivel de oferta, con fluctuaciones más asociadas al tipo de cambio que a los valores de mercado. Las industrias reportan márgenes ajustados.

Hasta julio Brasil exportó 26,5% menos arroz que en el mismo periodo de 2023 y la facturación fue 16% inferior. Las importaciones han crecido 15% en volumen y 40% en dólares. La balanza comercial arrocera de Brasil en 2024 es negativa, con 159.000 toneladas compradas por encima de lo que se vendió.

Brasil es uno de los principales clientes de Uruguay concentrando el 28% de la demanda en el presente año comercial, entre marzo y agosto, con 132 mil toneladas y US$ 94 millones. Y es uno de los mercados que mejor paga, con un promedio de US$ 712 por tonelada en 2024.

Zafra con optimismo

El clima de la primavera determinará el desarrollo de la siembra de arroz. Ya puede decirse que la primera quincena de setiembre permitirá avanzar fuerte en las labores.

Si se cumplen los pronósticos de influencia leve de la Niña para la primavera verano no debería haber dificultades para completarla en fechas óptimas. Y la luminosidad que posteriormente supone una temporada con moderado déficit hídrico aporta al rendimiento del arroz.

En los últimos 20 años Uruguay pasó de rendimientos de 6.500 a más de 9.000 kilos por hectárea, con un incremento de cerca de 100 kilos por año. En el último bajó ligeramente a 8.800 kg/ha.

Los precios en un techo histórico representan un estímulo para un sector presionado por los costos de producción e industriales que, en los últimos años y previo al salto de cotizaciones en 2023, se han traducido en mayores exportaciones de arroz sin industrializar para mejorar los márgenes.

Uno de los objetivos productivos es volver a superar el rendimiento de más de 9.000 kilos por hectárea alcanzado entre 2021 y 2023 y, tal vez, alcanzar por primera vez en esta zafra los 10 mil kilos por hectárea.