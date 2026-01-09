¿Qué puede esperarse para el mercado lanero en el arranque del 2026?

Tras haber cerrado un 2025 con los precios de la lana más altos de las últimas cuatro zafras, las expectativas son de optimismo para la semana próxima, cuando se retome la actividad en el mercado lanero australiano.

A mitad de diciembre se fue al receso de verano con el Indicador de Mercados del Este (IME) en US$ 10,21 por kilo base limpia, muy cerca del récord del año que fue de US$ 10,32, alcanzado el 1º de octubre.

“Cerró el año un 40% por arriba este indicador en comparación con un año atrás, que es algo bastante significativo, y además el indicador de Mercados del Este alcanzó sobre fin de año, los últimos meses del año 2025, niveles que no había alcanzado en las últimas cuatro zafras”, destacó la analista de mercados del SUL, Josefina Sanguinetti.

El fortalecimiento que se dio en la segunda mitad del 2025 respondió principalmente a una oferta más ajustada a nivel mundial, con menores volúmenes ofrecidos en los remates australianos, pero también en los diferentes eslabones de la cadena de producción.

precio lana

También tuvo incidencia una mayor demanda, atada a la evolución de las principales economías del mundo. “La suba de estos últimos meses es algo positivo, aunque todavía creemos que se puede llegar a más y puede continuar subiendo porque realmente veníamos de niveles bajos. Igual dependemos de lo que ocurra en el mundo y en las principales economías del mundo, ya que el precio de la lana está atado en gran medida a lo que ocurra en Europa, China, EEUU y eso es difícil de predecir”, destacó la analista.

La suba que se dio en el Mercado del Este se reflejó en el mercado uruguayo. El mercado interno el arranque de 2025 mantuvo la inercia que traía de 2024, pero a partir de setiembre comenzó a reflejar esa tonificación que se fue dando en el mercado internacional. “Desde setiembre ya se empezó a notar una mayor dinámica”, incluso con mejoras semanales en negocios de referencia.

Sobre el cierre del año hubo cierta estabilización, pero con una demanda sostenida por todos los tipos de lana y por todos los diámetros, principalmente por lanas finas, sin dejar de lado negocios por lanas gruesas y de lanas medias.

Las últimas referencias de precios en el mercado local consultadas por el SUL mostraron mejoras frente a un año atrás para todos los diámetros. En lanas finas de 16 micras el precio promedio de los últimos dos meses del 2025 fue de US$ 8,5 por kilo, marcando una suba interanual de 21%. Las lanas de 21 micras promediaron US$ 5,5 por kilo, un incremento de 38% frente a un año atrás. Para lanas de 28 micras, en los dos últimos meses de 2025 el precio promedio fue de US$ 1,80 por kilo para lotes acondicionados y con grifa verde, con un salto del 80%.

Con este antecedente, ¿qué puede esperarse para la vuelta del receso en el mercado lanero?

“Es difícil saber qué es lo que va a pasar a futuro”, dijo Sanguinetti, aunque fue optimista sobre las señales que aparecen en el mercado internacional. “Por ahora a nivel internacional las perspectivas del mercado lanero indican que se viene una fase de estabilización, con precios sostenidos”, haciendo hincapié en el ajuste global de la oferta, y cuál sea la tónica de la demanda.

producción lana

El Comité Australiano de Pronóstico de Producción de Lana (AWPFC) estimó para la temporada 25/26 que la producción de lana esquilada será de 244,7 millones de kilos, 12,6% menos que en la zafra 2024/25. Y que el número de ovejas esquiladas sea de 56,5 millones, un 10% menos, con un menor rendimiento por animal.

Muchos productores mantienen la expectativa de precios posiblemente superiores en 2026 y de un fortalecimiento en la segunda mitad de la zafra.

“Dependemos de lo que ocurra en el mercado internacional. Lo positivo es cómo cerró el año, con subas tanto en lana, como en carne ovina. Y los precios de los diferentes diámetros de lana han tenido subas y fue una forma positiva de cerrar el año para el rubro y de comenzar este 2026. Veremos cómo abre el mercado la semana que viene cuando se retomen los remates en Australia”, destacó la especialista.