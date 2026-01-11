Repunta la soja y especialmente la colza en el comienzo de 2026

Una semana positiva para el mercado de granos, dentro del incambiado panorama de precios bajos al menos alguna suba que permite superar la línea de los US$ 360 por tonelada de soja y una consolidación de la recuperación de las oleaginosas de invierno y el girasol.

Dada la gigantesca producción que se espera desde Brasil, esto podría no sostenerse por lo que cabe considerar alguna venta. La soja ganó US$ 10 dólares por tonelada en la semana en referencias que pasaron de US$ 356 a US$ 366 y las lluvias pueden empezar a asegurar un resultado al menos aceptable en los cultivos.

Del mismo modo, en colza el mercado pasó de US$ 467 a US$ 487, algo que tiene poca significación para la pasada cosecha que ya está casi toda vendida, pero da una señal muy importante para la próxima siembra de invierno donde las expectativas de precios para trigo y cebada siguen siendo reducidas.

Aun así, algo de recuperación hubo en Chicago para el trigo diciembre, que es referencia para la cebada uruguaya lo que permitió que el precio repuntara de US$ 180 a US$ 185.

Las razones para la suba de esta semana radican en la valorización de la moneda brasileña que puede frenar algo las ventas, el repunte de los precios del petróleo por la incertidumbre sobre el futuro de Venezuela y las protestas masivas en Irán y algo de especulación respecto a un precio excesivamente bajo. Por el lado del trigo, algo de sequía en zonas productoras de EEUU.

producción de soja de Brasil

Pero con la cosecha de soja empezando en Brasil, por ahora las perspectivas de mayores subas son dudosas. El lunes 12 el USDA estará actualizando sus proyecciones de oferta y demanda y puede generar algún cambio, en principio de poca significación. En la producción proyectada de soja para Brasil USDA tiene una estimación de 175 millones de toneladas, mientras en Brasil la mayoría de las proyecciones superan los 177 millones. Será el dato más observado en la tarde del lunes.

En maíz las lluvias llegan tarde para muchos cultivos que han sido picados para la elaboración de silo para alimentación animal y salen de la producción de grano, lo que puede elevar los precios durante 2026 en el que la demanda de corrales y tambos se mantendrá muy alta. Pero al mismo tiempo las lluvias potenciarán a los cultivos de segunda. De hecho, mucha gente va picando y sembrando, apostando a los cultivos tardíos.

En arroz, aunque la valorización del real acerca el precio a los US$ 10 por bolsa, sigue lejos el precio de dar respiro a una zafra donde quienes arriendan tierra y agua la tendrán muy difícil para cubrir los costos de producción.